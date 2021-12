Depósitos en dólares: el cóctel que provocó el mayor retiro diario del año

Un cada vez más bajo nivel de reservas, una regulación del Banco Central (BCRA) que generó desconcierto y un mensaje que se viralizó por Whatsapp. Durante el pasado fin de semana, este cóctel de información difusa dio pie a un rumor sobre un supuesto "corralito encubierto" que provocó temor entre no pocos ahorristas, pese a los elevados niveles de liquidez de las entidades .

Esa incertidumbre se hizo presente el lunes en las sucursales de los bancos, jornada en la que se registró el mayor retiro diario de dólares de las cajas de ahorro del año . Fueron unos u$s 198 millones, que representaron además el quinto mayor retiro diario para los últimos dos años .

En la semana previa, los ahorristas habían retirado en promedio unos u$s 10 millones diarios, con picos de u$s 25 millones el miércoles 24 y el viernes 26.

La salida de esos u$s 198 millones, sin embargo, se ubica muy por debajo de los niveles de retiro diarios que se registraron en otros momentos recientes de turbulencia cambiaria . El 23 y 24 de septiembre de 2020, luego de que martes 15 de ese mes el Banco Central (BCRA) anunció una batería de medidas tendientes a reforzar el cepo cambiario, se registraron retiros respectivos de u$s 220 millones y u$s 241 millones. El delay obedeció a que, por entonces, los ahorristas aun debían sacar turno para ir a los bancos.

En las 20 ruedas posteriores a las PASO de 2019, en tanto, se retiraron en promedio unos u$s 475 millones por jornada, con picos de u$s 1062 millones el 30 de agosto y de u$s 975 millones el 2 de septiembre.

Un sistema híper líquido

Si de algo sirvieron todas estas jornadas de incertidumbre cambiaria y retiros de dólares en masa fue, al menos, para mostrar la sólida respuesta por parte del sistema financiero . Tanto los bancos como analistas privados destacan ese nivel de liquidez, que permite alejar fantasmas del pasado justo en fechas en las que aquellos malos recuerdos cumplen 20 años.

"Casi el 80% de los depósitos totales en dólares están respaldados por efectivo y liquidez por parte de los bancos. Si sacamos al sector público, este número está arriba del 95%. Un sistema financiero en dólares más líquido no se podía conseguir", explica Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria.

Entre encajes en el BCRA y en caja en dólares se cubre el 82% de los depósitos totales y el 96% de los depósitos privados, detalló, por su parte, el economista Martín Polo en redes sociales.

Entre encajes en el BCRA y en caja en USD, se cubre el 82% de los depósitos totales y el 96% de los depo privados pic.twitter.com/w4Qj4Dilr1 — Martin Polo (@mapolo1978) November 29, 2021

Desde una entidad, en tanto, coincidieron al marcar que "el sistema financiero está sólido, con altos niveles de liquidez y bien capitalizado".

También así lo destacó el lunes el propio Banco Central a través de un comunicado, en el que marcó que " todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan ". Desde la entidad incluso recordaron que existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares.

LA MEDIDA QUE DESATÓ TEMORES

El jueves último, el Directorio del BCRA había decidido que desde diciembre la Posición Global Neta en moneda extranjera de las entidades financieras no podrá superar el importe equivalente al 0% de la Responsabilidad Patrimonial Computable del mes anterior al que corresponda.

Hasta entonces, dicha posición no podía superar el equivalente al 4% de la Responsabilidad Patrimonial Computable. Ante esta modificación, algunas entidades debían reducir su posición -es decir, vender dólares propios- y otras podrían incrementarla.

"La resolución hace referencia única y exclusivamente a los dólares en contado que los bancos tienen por encima de su patrimonio neto", explicaban desde el sector. Y en ese sentido añadieron "que los depósitos no son considerados parte del patrimonio neto de los bancos (son pasivos y activos respectivamente)".