Los ministros de finanzas del Grupo de los Siete (G-7) se disponen esta mañana a discutir una posible liberación conjunta de reservas de petróleo mientras la guerra en Medio Oriente ahoga los flujos de la región y hace disparar los precios, informó Bloomberg. Francia, que actualmente preside el G-7, inició los planes para la llamada, programada para alrededor de 9,30 hora Argentina. El gobierno francés indicó en un comunicado que se está considerando el uso de reservas estratégicas. El Brent cotizaba a u$s 103 esta mañana, con un breve retroceso del pico de u$s 120 después de trascendiera la información del encuentro del G-7. Estados Unidos apoyaba la idea de liberar conjuntamente las reservas de petróleo. Fuentes familiarizadas con el asunto advirtieron que no se había tomado ninguna decisión. La medida se coordinaría con la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París. Reducciones coordinadas de reservas estratégicas solo se han llevado a cabo cinco veces antes, dos veces en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Antes de eso, se accedió a las reservas tras las interrupciones del suministro en Libia, el huracán Katrina y durante la primera Guerra del Golfo. El crudo Brent subió a casi u$s 120 por barril el lunes, desde los u$s 72 que rondaba antes de la guerra, ya que el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz paralizó en gran medida las exportaciones de los productores de petróleo del Golfo Pérsico. Varias grandes petroleras, como Emiratos Árabes Unidos e Irak, ya se han visto obligadas a reducir la producción debido a la falta de almacenamiento, mientras que Arabia Saudita se apresura a desviar cargamentos al Mar Rojo. Algunas naciones europeas están preocupadas de que Estados Unidos también presione para aflojar las sanciones impuestas al petróleo ruso, justo cuando la economía de Moscú está mostrando signos de grave tensión. Algunos funcionarios estadounidenses creen que una liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, o entre el 25 % y el 30 % de los 1200 millones de barriles en reserva, sería apropiada. Todas las opciones están sobre la mesa, según un funcionario de la AIE que pidió no ser identificado. Los consumidores de todo el mundo ya están sintiendo el impacto de las disrupciones en Oriente Medio, con largas colas formándose en las gasolineras y el aumento repentino de los precios del combustible para aviones ha incrementado el precio de los billetes de avión. Muchas refinerías asiáticas que dependen del petróleo de Oriente Medio se han visto obligadas a reducir sus tasas de operación ante la dificultad de encontrar suministros alternativos.