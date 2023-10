Cuáles son las promociones y descuentos de los bancos por el Día de la Madre

El próximo domingo 15 de octubre se celebrará el Día de la Madre. Como es habitual, las familias celebrarán y muchos bancos y comercios aprovecharán los días previos para lanzar promociones para la compra de indumentaria, tecnología, calzado, perfumes y otros regalos.

Este año, los bancos ofrecerán importantes descuentos y cuotas en compras en locales y online.

BANCO NACIÓN

En la semana del "Día de la Madre", el Banco Nación lanzó una promoción con beneficios exclusivos y descuentos del 30%, en comercios y centros de compras de la Argentina, utilizando las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, emitidas por el BNA. Además, aplicará una reducción adicional del 20% en aquellos locales que acepten la opción Modo BNA+.

La promoción, que está vigente hasta al 15 de octubre, contempla los rubros indumentaria y calzado femenino, marroquinerías, ópticas librerías, perfumerías, joyerías y relojerías.

"Desde el Banco Nación, ofrecemos distintas propuestas comerciales con beneficios exclusivos para todos los sectores económicos y llegamos con ofertas para el Día de la Madre, que pueden llevar soluciones a las familias para que puedan pagar en cuotas fijas, sin interés y con condiciones especiales", explicó la presidenta del BNA, Silvina Batakis.

BANCO CIUDAD

El Banco Ciudad también ofrece descuentos y cuotas sin interés. Las promociones abarcan compras de indumentaria, calzado, perfumes y cosméticos; también productos en el Programa de Puntos Ciudadmegusta! y ofertas en el market place Tienda Ciudad. Asimismo, abonando con la billetera virtual Modo habrá descuentos en shoppings adheridos.

Durante los días 11, 12 y 13 de octubre, el Ciudad ofrece 30% de descuento con tarjetas de débito y crédito y hasta 3 cuotas sin interés, en locales y también en los e-commerce de Dexter, Moov y Stock Center.

Para la compra de indumentaria, también brinda durante esos días un 30% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y hasta 3 cuotas sin interés, en locales de Grimoldi, Portsaid, Desiderata, Yagmour, XL y Ver, y en las tiendas on line de Grimoldi, Yagmour y Ver.

Además, el 14 y 15 de octubre ofrece un 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y 3 cuotas sin interés, para las compras en Farmacity, Get the Look, Simplicity, Farmacity.com y getthellok.com.ar.

MODO

Modo, la billetera virtual de los bancos, celebra el Día de la Madre con distintas promociones. Del 7 al 16 de octubre la app ofrece en shoppings adheridos un descuento del 20%, acumulable con los beneficios propios de cada banco.

Alrededor de 1420 comercios y 60 shoppings en el país se sumaron a esta iniciativa.

BANCO SUPERVIELLE

El banco ofrecerá descuentos en indumentaria del 11 al 15 de octubre.

Tendrán los siguientes beneficios para sus clientes:

Cartera General: hasta 45% de ahorro + 3 cuotas sin interés con Tarjetas Supervielle de débito y crédito pagando en un QR de MODO desde la App Supervielle. El tope de reintegro es de $ 8.000 por tarjeta.

Identité: hasta 50% de ahorro + 3 cuotas sin interés con Tarjetas Supervielle de débito y crédito pagando en un QR de Modo desde la App Supervielle. El Tope de reintegro es de $ 9.000 por tarjeta.

Plan Sueldo: hasta 55% de ahorro + 3 cuotas sin interés con Tarjetas Supervielle de débito y crédito pagando en un QR de MODO desde la App Supervielle. El Tope de reintegro es de $10.000 por tarjeta.

ICBC

Los clientes podrán disfrutar de descuentos de hasta un 40% en sus compras, además de la opción de pagar en 6 cuotas sin interés. El tope por transacción varía según el segmento y es de hasta $ 15.000.

Además, aquellos que realicen sus pagos con Modo, tendrán un descuento adicional del 20% en comercios adheridos. El tope de reembolso por transacción es de $ 4.000, y en caso de utilizar un banco adherido, el reembolso puede llegar hasta los $ 16.000.

En el rubro de joyería se ofrecerá un 10% de reintegro, sumado a la opción de pagar en 6 cuotas sin interés.

Además, el viernes 13 y sábado 14, los shoppings adheridos estarán ofreciendo promociones.

SANTANDER

Entre el 8 y el 15 de octubre, los clientes del banco tendrán 20% de ahorro en locales adheridos, pagando con QR Modo a través de la App Santander. El tope de reintegro es de $4.000 por transacción y $16.000 de tope total por cuenta.