Cómo quedan las reservas de dólares tras los pagos al FMI

Las reservas brutas del Banco Central cayeron a los niveles más bajos desde 2006 y las netas se aproximan a mínimos históricos. La caída se da luego de los pagos por vencimientos de deuda que el Gobierno realizó al FMI (en parte, con las mismas divisas que envió el organismo) y tras las pérdidas acumuladas por las intervenciones en el mercado de cambios.

La baja de u$s 2750 millones que se registró en la jornada de ayer en las reservas internacionales brutas, que descendieron hasta u$s 21.861 millones, corresponde en gran parte al pago de aproximadamente u$s 2600 millones que realizó el Tesoro al organismo multilateral de crédito en concepto de amortizaciones de la deuda.

El pago agrupaba tres vencimientos que debían realizarse en distintas fechas del mes pasado, pero el estatuto del organismo permite que se haga a fin de mes, mecanismo utilizando por Argentina en los últimos pagos. Además, para hoy está estipulado otro pago, por casi u$s 850 millones en concepto de intereses, pero podría realizarse en los próximos días.

Los analistas del Grupo SBS señalan que el Tesoro contaba con Derechos Especiales de Giro (DEG), recibidos por el mismo FMI, equivalentes a casi u$s 1900 millones. Por lo tanto, estiman que, tal como se hizo en meses anteriores, el excedente fue fue pagado con yuanes del swap con el Banco Popular de China.

De esta manera, las reservas netas del Banco Central, que desde hace mucho se encuentran en terreno negativo, continúan profundizando su caída. Tras el pago de ayer, de acuerdo con cálculos de SBS, las tenencias netas descendieron por debajo de los u$s 10.000 millones negativos, cifra que se aproxima al resto de las estimaciones privadas.

Por su parte, PPI agregó que tras el próximo pago al organismo en concepto de intereses, por casi u$s 850 millones, las reservas netas del Central se hundirían a un mínimo histórico de alrededor de u$s 11.000 millones negativos. Como ya no quedarían DEG en cartera, estima que el pago se realizará en su totalidad con los yuanes del segundo tramo de swap.

Los analistas de Outlier destacan que se confirma que los DEG del FMI, que eran para pagarle al mismo organismo, fueron utilizados para otros fines. En septiembre, la posición de DEG cayó u$s 1080 millones y ese mes no hubo pagos de esa deuda. Hubo pagos al BID y al Club de París, pero no alcanzarían a explicar toda la caída de DEG informada al FMI, sostienen.

Los u$s 21.861 millones en los que cerraron ayer las reservas brutas del Banco Central es el nivel más bajo desde principios de 2006. El mes pasado, acumularon una caída de u$s 5059 millones (-18,8%). En lo que va del año, disminuyeron u$s 22,727 millones, lo que presenta una pérdida del 51% en sólo diez meses.