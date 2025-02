Cómo impacta en las acciones el anuncio de nuevos aranceles de Trump

El flamante presidente de EE.UU., Donald Trump, avanza en su política proteccionista para la industria nacional y muchos inversores reorganizan sus carteras. Sucede que, el mandatario anunció que aplicará aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio que ingresen el país del norte. Se espera que la medida entre en vigencia en breve y la expectativa del mercado es que repercuta en las acciones de empresas del rubro en todo el mundo, incluida, la Argentina.

Tal como plantea a El Cronista Juan Ignacio Alra, Portfolio Manager de Consultatio/TPCG, el gran problema que plantea este anuncio para el mundo es que "los aranceles, como parte de una política proteccionista, representan un fuerte shock negativo a la demanda de los principales países exportadores, especialmente Brasil, México y Canadá".

Así, se trata de una medida que favorece a la industria local norteamericana a costa de la competencia externa, con el riesgo de presionar al alza los precios internos. Y, si bien Ignacio Sniechowski, Head of Research de Grupo Invertir en Bolsa (IEB), plantea que "aún contamos sólo con los dichos del presidente estadounidense y muy pocas precisiones sobre cuando comenzaría a entrar en vigencia la medida", los analistas del mercado comienzan a medir los posibles efectos en el mundo de las inversiones.

En el caso de Argentina, en la city plantean una complicación extra: el tipo de cambio que pareciera estar apreciado. Y es que eso, para Leonardo Anzalone, economista y director del CEPEC, complica aún más el escenario de las empresas exportadoras dado que "un tipo dólar más alto encarece los productos locales en esa moneda, lo que reduce su competitividad y dificulta las exportaciones".

En consecuencia, el experto en mercados bursátiles Marcelo Bastante advierte que "puede ser que observemos alguna caída puntual como consecuencia del anuncio de Trump, alguna toma de ganancias", pero aclara que "es muy incipiente aún".

Nuevos aranceles: las empresas del "equity" afectadas

Tal como plantea Sniechowski , "en el mercado del equity argentino son Aluar (ALUA) y Ternium Argentina (TXAR) las firmas que representan a los sectores de producción de aluminio y acero, respectivamente". En consecuencia, Anzalone apunta que, "en caso de que efectivamente los aranceles se mantengan, las acciones de ambas empresas podrían enfrentar presión en el corto y mediano plazo, lo que reduciría la competitividad de sus productos, sumado a un tipo de cambio atrasado que complica sus exportaciones".

Advierte que eso podría generar caídas en sus márgenes de ganancia y afectar las expectativas de ingresos, lo que implicaría una mayor volatilidad en los precios y caídas en las acciones en el corto plazo.

Sniechowski, por su parte, señala que el potencial impacto se puede abordar por dos aristas diferentes. "La primera es la repercusión que tendría en los números de Aluar (ALUA), productora de aluminio, y la segunda, cómo afectaría a Ternium Argentina (TXAR), que genera acero", detalla.

Aluar y Ternium, en la mira de los analistas

Y es que, en principio, todo indica que la medida anunciada se efectivizará con la aplicación de un 25% de tarifa al acero y 10% al aluminio. En consecuencia, el analista de IEB advierte que, en el caso de TXAR, "el impacto no es importante ya que prácticamente toda su producción se destina al mercado local", aunque sí repercutiría de manera indirecta por el 29% que posee TXAR de Ternium México.

"Las ventas totales de Ternium (TX, la compañía holding) los envíos a EE.UU. no son un porcentaje significativo, por lo que no será tan fuerte el impacto en la filial local", anticipa Sniechowski. Asimismo, menciona que el caso de Aluar es distinto ya que entre un 35% y un 40% de sus ventas tienen como destino EE.UU., lo que es probable que el impacto en esta acción sea mucho mayor.

No obstante, llamó la atención que, justo en la primera rueda luego de las declaraciones del republicano, Aluar subiera más de 5% en los paneles locales. Muchos señalan que respondió a que la noticia aún no es un hecho, si no un anuncio y a que la expectativa es que la buena relación Trump-Milei permita un salvoconducto a las empresas locales del sector, tal como se dio en la era de Mauricio Macri.

"Trump ya había procurado tomar medidas similares en su anterior administración y lo cierto es que luego Argentina tuvo aranceles diferenciales y el perjuicio no fue tan significativo. El estilo de la administración estadounidense es efectuar este tipo de anuncios para fijar posiciones de cara a una futura negociación", recuerda Bastante.

En resumen, tal como señala Gastón Lentini, analista de mercados conocido como "el doctor de tus finanzas", Trump demuestra con este tipo de políticas que las declaraciones que hizo previo a su asunción no eran un "bleuf" y sigue con políticas proteccionistas de la industria estadounidense.

Los inversores recalculan carteras

"En línea con eso, los nuevos aranceles van a afectar a muchísimas empresas alrededor del mundo que producen acero y aluminio: las más perjudicadas van a ser las mexicanas y canadienses, que van a tener menor demanda de parte de EEUU. Eso hará que haya más producto disponible para el resto del mundo, lo que puede ser un problema para las firmas argentinas, que se enfrentarán a un mundo con más material a la venta, por lo que les será más difícil competir", describe Lentini.

En consecuencia, no hay dudas de que el inversor deberá estar muy alerta a la salud de Ternium y Aluar, que son las principales productoras de aluminio y aceros en nuestro país. Sin dudas, acusarán el golpe de las medidas de Trump, pero Alra menciona que, "aunque tienen una importante exposición a mercados internacionales, también cuentan con una demanda significativa en el mercado interno, lo que podría atenuar parcialmente el impacto negativo de estas políticas arancelarias de EE.UU.".

"Son grandes empresas, modelos en el mundo, que seguramente podrán recuperarse", apunta el economista. A lo que Sniechowski agrega que hay que considerar que "esta película ya la vimos en la primera presidencia de Trump y la Argentina logró -gracias a su alineación geopolítica en aquel momento- llegar a un acuerdo de cuotas sin aranceles y quedó exenta de ese tipo de medias".

La historia da una visión optimista

Así, la histéresis podría implicar que, dado que la actual administración de Javier Milei tiene lazos aún más estrechos con Trump que la de Mauricio Macri, podría volver a darse un acuerdo similar.

En consecuencia, Lentini observa que, para los inversores más conservadores, el impacto puede ser prácticamente nulo, "ya que las carteras de renta fija no deberían sufrir a consecuencia de esta noticia". En tanto, considera que los inversores más arriesgados van a tener volatilidad, "porque estas nuevas medidas de Trump agregan movimientos al mercado y algo de nerviosismo".

En consecuencia, Bastante espera que "los inversores más conservadores es probable que experimenten mayor volatilidad, por lo que no sería recomendable para ellos aumentar su exposición en estos sectores que puedan verse afectados por los aranceles".

En cambio, para los más arriesgados o con horizontes de inversión de largo plazo, considera que puede ser una oportunidad, si es que los mercados bajan para luego ingresar a precios más baratos. Mucho depende de las expectativas que tenga cada inversor sobre cómo influirá la relación entre Milei y Trump en la aplicación de aranceles para la Argentina hacia adelante.

Por otro lado, dado que las acciones de estas empresas cayeron casi 4% en un año, muchos lo verán como un costo de oportunidad que no será caro, e incluso se abre una expectativa mejor para ellos si creen que efectivamente la economía local se recuperará este año y el próximo, tal como prometió el Gobierno.