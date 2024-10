Clave para el carry trade: baja tasa al 3,15% mensual

Derrama confianza la Argentina en los mercados: las tasas en pesos que ofrecen las Letras y Bonos del Tesoro se comprimieron bruscamente ayer y de rendimientos de casi 4% efectivo mensual a un año se pasó a 3,15%.

Hubo alzas de 4% en el día en uno de los vehículos ideales para el carry trade como es el "T15D5", el Bono Capitalizable que vence en diciembre del 2025 con $ 4.237 millones operados en el día.

¿Qué hay detrás de estos movimientos? Simplemente una expectativa de sostenida desinflación de la economía argentina y estabilidad cambiaria. Los operadores hacen cuentas mentales: si rinden las Letras y Bonos cerca de 3,5% efectivo mensual y existe ahora la sensación que en los próximos meses la inflación se va a ir por debajo de 3% y para el 2025 por debajo del 2% mensual, entonces las ganancias del "carry trade" eran muy jugosas. Por ello la compresión de los rendimientos.

Igualmente, con 3,15% efectivo mensual de rendimiento al cierre de ayer, en la medida en que se vaya concretando esa desinflación, el margen para nuevas subas de las Lecap y los Boncap (y por ende baja de las tasas que ofrecen) está abierto.

La secretaría de Finanzas a cargo de Pablo Quirno hoy licitará nueva deuda, pero son cuatro emisiones atadas a la inflación con apenas $ 1,6 billones de vencimientos para renovar. Que no se hayan ofrecido Lecap y Boncap en la licitación fue una manera indirecta de hacer caer los rendimientos que ofrecen estos instrumentos.

La retracción de las tasas se dio en las operaciones a futuro. Para tener una idea de las expectativas de estabilidad cambiaria, a fin de marzo el tipo de cambio oficial se negoció a $ 1.143. El 1 de julio se negoció a $ 1.370. Un giro brusco en las expectativas en tan sólo cuatro meses.

El proceso de desinflación se ve también en la tasa de inflación esperada para los meses venideros en función de los papeles que ajustan por el CER, ahora con niveles de aumentos de precios del 2% mensual aproximadamente.

"El programa económico se va consolidando y los inversores confían en que la salida del cepo será como máximo después de las elecciones. El precio de los bonos todavía refleja que el camino tiene riesgos, pero la salida del cepo puede ser el catalizador final para que el riesgo país eventualmente baje hasta niveles cercanos a 600 puntos y Argentina pueda salir a los mercados de nuevo", destacó en su último informe la consultora Econviews.

El levantamiento del cepo tiene para los inversores dos escenarios posibles. El primero es que lo defina el Gobierno y que no ocasione ningún efecto en el tipo de cambio. Es lo que frecuentemente destaca el ministro Luis Caputo, apuntando a que esa medida no generará ninguna alteración en los precios de la economía, incluido el tipo de cambio. El otro escenario que contempla el mercado es el que no se lo levante antes de las elecciones de medio término, o bien que las restricciones se vayan levantando en cómodas cuotas, de manera imperceptible, algo similar a lo que ocurre hoy.

De corto plazo quedan otras definiciones a tenerse en cuenta. ¿Mantendrá el BCRA el 2% de crawling peg durante todo el 2025? Si mantiene el cepo y cae la inflación por debajo del 2,5%, bien podría el BCRA ir reduciendo el crawling peg. Lo que debería tener fecha de muerte próxima es el dólar blend, un invento de la gestión anterior. Debería pasar a mejor vida con el impuesto PAIS en diciembre. QEPD y nunca resuciten.