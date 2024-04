Cepo al dólar de Milei: cómo es el desarme que le prometieron al mercado

Avanzar de a poco, con pies de plomo. Ese es el lema que persigue el ministro de Economía, Luis Caputo, según interpretan sus interlocutores de la City, con quienes se reúne.

El establishment no sólo conoce a Toto desde sus épocas con Mauricio Macri, sino que también tienen lazos desde esa época con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, sus hombres de mayor confianza, al punto que con Bausili compartían en sociedad la consultora Anker Latinoamérica.

Si bien responden todos los chats que les mandan los presidentes de las entidades financieras con los que interactúan, no suelen anticipar ninguna medida próxima a tomar.

Swap con China: el BCRA deberá desembolsar u$s 4900 millones

Nuevo CEO de un banco líder: quién se va y quién viene

Lo que viene

Sin embargo, sí suelen dar pistas de lo que puede venir. Así lo describe a este diario, en estricto off the record, uno de los personajes que hace varios años se dedica a interactuar con todos los gobiernos de turno que han pasado por el quinto piso del Palacio de Hacienda.

"Del cepo se va a ir a un cepito. Las trabas se van a ir sacando de a poco, para evitar una potencial corrida cambiaria. Primero se les va a ir liberando algo por partes a los importadores y luego a las empresas para que puedan girar dividendos al exterior, pero no habrá un shock para evitar cualquier tipo de contingencia".

Palabras más, palabras menos, esta es la sensación que tiene el número uno de una de las más grandes entidades financieras de la Argentina luego de sus diálogos con gran parte del gabinete económico.

"Del cepo se va a ir a un cepito. Las trabas se van a ir sacando de a poco, para evitar una potencial corrida cambiaria. Primero se les va a ir liberando algo por partes a los importadores y luego a las empresas para que puedan girar dividendos al exterior, pero no habrá un shock para evitar cualquier tipo de contingencia".

Paso a paso

La razón por la que aplicarán la técnica del "paso a paso", inmortalizada por el ex futbolista y director técnico Mostaza Merlo, es que todavía no ha llegado siquiera una parte de los u$s 15.000 millones que el presidente Javier Milei necesita para sacar el cepo.

Es más, empiezan a caer vencimientos, tanto con el Fondo Monetario Internacional, de u$s 1900 millones, para los cuales el organismo haría un desembolso, ya que se cumplieron con todos los compromisos; sino también con China.

Por eso el viaje que Bausili y Quirno emprendieron hacia el gigante asiático el viernes, para renovar el swap con u$s 4900 millones que se deberían pagar en junio, julio, agosto y septiembre. Si bien la línea de u$s 6500 millones había sido acordada por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, hubo u$s 1600 millones que no se utilizaron para el comercio bilateral, sino que sólo figuraron dentro de las reservas brutas.

Pedido expreso

Desde las sociedades de Bolsa la traba que más piden que saque el equipo económico es la de tener que pasar por el banco los dólares que el cliente tenga en la Alyc.

Argumentan que, de removerse, se fomentaría al mercado de capitales si esas divisas que adquieren por hacer dólar MEP, o por pago de dividendos en moneda extranjera de algún Cedear, por ejemplo, se pudiera invertir directamente desde el mismo agente bursátil y no tener que pasar por el banco, donde muchas veces el individuo retira dólares por la caja y los atesora, en lugar de haberlos invertido.

Los bancos, atentos a esta normativa que es del Central y no de la Comisión Nacional de Valores, lo aprovechan al máximo: cuando detectan que el cliente quiere mandar sus dólares a una Alyc (por el CUIT se dan cuenta), les ofrece poder vender ahí mismo esos dólares para hacerse de pesos vía MEP.

"Es preferible no tocar la botonera. Si algo anda bien, mejor dejémoslo así. Dame tiempo que recién llegamos", es la respuesta que el Gobierno termina dándoles a las Alycs".