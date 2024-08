Caputo sale a ofrecer al mercado nuevas Lecap: qué tasa tienen

El secretario de Finanzas Pablo Quirno, hombre de confianza de Luis Caputo, dio a conocer ayer los títulos que saldrá a ofrecer mañana en una nueva licitación del Tesoro. En el menú, incluyó a nuevas Lecap con vencimiento en noviembre y en febrero y junio del 2025 al tiempo que ofrecerá bonos con ajuste CER a diciembre del 2026 y 2027 y dólar linked a diciembre 2025 y junio del 2026.

La clave es que para la Lecap a junio del año próximo habrá una tasa mínima efectiva mensual de 3,95% lo que implica que dejará un rendimiento directo de 47%. Con las expectativas de inflación a la baja para los próximos meses, los rendimientos lucen atractivos y positivos, es decir, que estarán, siempre en función de las expectativas hoy, de la evolución de los precios al consumidor. ¿Y en comparación con el dólar? En teoría también las Lecap prometen rendimientos superiores pero la historia económica argentina ha dado pruebas de que la moneda norteamericana puede barrer con todas las expectativas.

Hoy el mercado ve al dólar en todas sus variantes bajo control, con cepo mediante obviamente. Ayer el "contado con liqui" se operó cómodamente por debajo de los $ 1300 cerrando cerca de los $ 1280. El BCRA pudo mantener un saldo comprador de u$s 35 millones con un volumen negociado de u$s 207 millones.

El dato de inflación que se dará a conocer mañana puede ser clave para las expectativas sobre las tasas y el dólar. A menor inflación, menor tasa esperada, y eventualmente menor suba del dólar esperada. En lo que respecta a la deuda del Tesoro en pesos a tasa fija, las Lecap ayer, antes de la difusión del menú por parte de Quirno, estuvieron ofrecidas con subas promedio de 70 puntos básicos en los rendimientos.

Las Lecap, dentro de aquellos que ven las apuestas al peso atractivas, están ganando protagonismo frente al tradicional plazo fijo o las inversiones en fondos comunes de money market que ofrecen rendimientos de 3% y 3,8% efectivo mensual. En este último caso, la principal desventaja que tiene frente a las Lecap, según consigna un informe de un agente del mercado, es "la respuesta inmediata en sus rendimientos a los cambios en la tasa de interés. Por el lado de las Lecap, al ser instrumentos de tasa fija, garantizan el rendimiento hasta el momento del vencimiento". Esto significa que, si la inflación sigue a la baja, y las tasas también, los rendimientos de los money market irán hacia abajo, los de los plazo fijo también pero no así los de las Lecap.

En el último informe de Econviews, consultora dirigida por Miguel Kiguel, advierten en que "este tipo de cambio real no alcanza para acumular reservas, bajar el riesgo país. También para potenciar a algunos sectores (construcción, algunas industrias) que pueden acelerar la salida de la recesión, la Argentina necesita abaratarse en dólares. Más allá de si el diagnóstico es correcto o no, el mercado no cree que vaya a ocurrir". Agrega que "los precios de varios activos (dólar futuro, bonos CER y dólar link) tienen incorporados la expectativa de que en los próximos meses a) la brecha se va a desplomar o b) el Gobierno no va a salir del cepo".

En base a este tipo de expectativas es que crecen las apuestas al carry trade, con posicionamientos en pesos como las Lecap. Los movimientos no son significativos, pero de corto plazo se observa que el dólar no tendrá grandes saltos. Otro dato clave pasa por la reducción del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% en septiembre. Hubiera sido posible que el dólar para importadores se mantenga igual en $ 1105 a valores de hoy ($ 940 más el 17,5%) haciendo subir el dólar oficial, devaluando, de esos $ 940 a $ 1105. El Gobierno opta por la apreciación.