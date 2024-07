Caen u$s 1600 millones las reservas por el pago de renta de los bonos

Aunque compró u$s 41 millones en su intervención cambiaria de este lunes, el Banco Central perdió hoy u$s 1601 millones de sus reservas. La caída estuvo explicada por el pago de la renta y amortización de los bonos soberanos en dólares.



Se trata de una caída de 5,3% en las reservas internacionales brutas del BCRA, pasando de reportar u$s 29. 946 millones el viernes a u$s 28.345 millones este lunes.

El Estado argentino pagó u$s 2.550 millones por la amortización de los Bonar 2030, conocidos también como AL30.



Así, se profundizó la caída de las reservas, tras cerrar en junio el primer mes con saldo neto vendedor desde que asumió Javier Milei la presidencia. "La evidente tensión del mercado cambiario presiona sobre las reservas internacionales, lo cual es una mala noticia, más aún cuando el gobierno deberá enfrentar un segundo semestre con una importante carga de vencimientos de deuda en moneda extranjera", aseguraron los analistas de Cohen Aliados Financieros.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por u$s 17.353 millones desde el 11 de diciembre del año pasado. El stock de reservas internacionales mejoró en u$s 7.136 millones, desde los u$s 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.



Si se toma en cuenta desde el 8 de julio pasado, las reservas brutas apenas subieron u$s 1795 millones, pasando en los últimos doce meses de u$s 26.550 a u$s 28.345 millones.

"Se abre un escenario en el que el gobierno deberá mostrar sus cartas para convencer al mercado de que el camino es sostenible y que no requiere de un volantazo. Asoma un escenario en el que, ante la falta de reservas y la necesidad de divisas, el gobierno se vea forzado a salir del cepo antes de lo previsto", agregaron desde Cohen.