Blanqueo y "buy the dip" impulsan a comprar volumen récord de Bitcoin

El mercado cripto está eufórico, pero no por subas en la cotización de una moneda, sino por la caída del precio de Bitcoin y por el blanqueo. Esos dos eventos están impulsando en la Argentina el volumen de compra de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado del mundo.

Según revelaron dos exchanges locales, las adquisiciones de Bitcoin crecieron en agosto y en los primeros días de septiembre, ya que inversores aprovechan para acumular el activo a estos precios y, además, lo ven como una vía para ingresar al blanqueo.

Su cotización, que a fines de julio operaba a u$s 68.000 y este miércoles cayó a u$s 58.000, está íntimamente relacionada con la volatilidad en Wall Street. "En la última semana se registraron salidas diarias en los ETFs de Bitcoinque acumularon más de u$s 780 millones (más de 13.000 Bitcoin). Esto presionó el precio del activo a la baja, el cual ayer cayó más del 7% debido, entre otras razones, a la salida de más de 5000 Bitcoin en un día", explicó Augusto Adamoli, Director de Operaciones en Lemon.

Si bien las cripto operan las 24 horas los siete días de la semana, los ETFs reanudaron ayer sus operaciones después del fin de semana y del feriado por el Día del Trabajador en Estados Unidos, lo que dejó a los traders institucionales sin operar desde el viernes. "Esto muestra cómo los mercados tradicionales y el de las criptomonedas están cada vez más sincronizados, especialmente con Bitcoin y Ethereum con sus ETFs", agregó Adamoli.

En las primeras doce horas de hoy, los usuarios de Lemon compraron 40% más de Bitcoin que el lunes. Ese fenómeno suele suceder cuando cae la cotización: el pasado 5 de agosto se registró el récord diario de compras desde enero de 2023 en esa billetera, cuando Bitcoin cayó más del 20% en un día.

"A lo largo de agosto, nuestros usuarios hicieron compras de Bitcoin por casi u$s 3 millones, sólo en retail desde la app y la plataforma web. A eso hay que sumar cerca de u$s 500.000 más en nuestro servicio corporativo", afirma, por su parte, Sebastián Serrano, CEO de Ripio.

Pero el famoso "buy the dip" no sería el único factor que impulsa la compra de Bitcoin en las últimas semanas, sino que también estarían ingresando capitales a las billeteras para participar en el blanqueo.

En Ripio registraron 18.000 nuevas altas sólo en agosto. Ese fenómeno está relacionado con la caída del precio, pero también con contribuyentes que ingresarían al blanqueo declarando criptomonedas. "Muchas de esas personas se acercaron para aprovechar el dip de Bitcoin pero también hay una gran cantidad que posiblemente se estén moviendo con anticipación, atentas al "blanqueo" cripto", revela Serrano.

En esa compañía recibieron más de mil consultas sobre el blanqueo, sumando clientes minoristas y corporativos. El interés proviene tanto desde grandes inversores con un volumen significativo de criptoactivos, hasta de trabajadores freelancers que cobran sus sueldos en monedas digitales fuera de la Argentina. "Una de las preguntas más frecuentes se relaciona con el uso futuro de las criptomonedas blanqueadas: muchos quieren saber si, tras blanquearlas, podrán usarlas para usos cotidianos como comprar un vehículo, transferir el dinero a un banco, realizar un viaje, o incluso invertir en otros activos", explica Serrano.

Según estipuló el Gobierno, los contribuyentes que quieran regularizar criptomonedas tendrán que tenerlas custodiadas por un exchange registrado ante la CNV como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). La valuación de las criptomonedas corresponde al monto mayor entre su precio al 31 de diciembre de 2023 y el valor de adquisición.