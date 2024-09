Blanqueo: por qué suben los depósitos en dólares, pero no las reservas del BCRA

El ingreso de divisas al sistema financiero acelera su marcha. El crecimiento de los depósitos bancarios privados en dólares tomó mayor vigor y se prevé que, ante el inminente cierre de la primera etapa del blanqueo, la única que habilita la regularización de fondos en efectivo, en los próximos días se acentúen aún más la tendencia.

El ritmo de ingreso de dólares a los bancos ya está marcando picos de hasta u$s 700 millones por día. A mediados de la semana pasada, el total de los depósitos en moneda extranjera del sector privado superó los u$s 23.000 millones, de acuerdo con los últimos registros del Banco Central.

El stock total de depósitos bancarios implica un crecimiento de u$s 4400 millones desde mediados de agosto, cuando se reglamentó el Régimen de Regularización de Activos. Por la magnitud del crecimiento en comparación con el ritmo previo, se asume que gran parte de los ingresos corresponde al blanqueo de capitales.

Los ingresos de dólares al sistema financiero no impactan en las reservas netas del Banco Central, pero sí en las brutas, ya que los encajes bancarios (la porción de los depósitos que queda inmovilizada en el BCRA) hacen parte de esta contabilidad. Pero, hasta ahora, no se observa el impacto debido a la estrategia de los bancos.

Qué hacen los bancos con los dólares del blanqueo



La consultora 1816 afirma que el blanqueo debería ayudar a recomponer reservas brutas y líquidas, lo cual todavía no está sucediendo. Estima que los bancos están dejando los nuevos dólares depositados en las sucursales, en lugar de "encajarlos" en el Banco Central, a la espera de saber cuánto se retirará a partir del próximo martes.

La estrategia de los bancos se fundamenta en que a partir del 1 de octubre los fondos blanqueados de hasta u$s 100.000, que según cálculos privados conforman la mayor parte de la adhesión, pueden ser retirados sin penalidad. Por lo tanto, prefieren mantener liquidez ante los eventuales retiros y evitar así estar transportando fondos de un lado a otro.

"Por ahora, los montos en las cuentas especiales para el blanqueo no se han trasladado al BCRA. Por temas operativos, se mantiene transitoriamente el efectivo en sucursales o tesorerías. Entonces, es una posibilidad que las reservas brutas (no netas) aumenten unos u$s 2000 millones en las próximas semanas", agrega Javier Okseniuk, director de LCG.

Okseniuk destaca que el 19 de septiembre los depósitos en dólares del sector privado crecieron más de u$s 700 millones, mientras que la liquidez en los bancos aumentó u$s 540 millones, lo que refleja que gran parte de los fondos se están quedando en las sucursales, contabilizados internamente como efectivo.

Gabriel Caamaño, director de Outlier, afirma que, mientras no se envíen los fondos al BCRA, no se contabilizan en las reservas brutas en concepto de encajes bancarios. Además, de acuerdo con el especialista, el requerimiento de aplicación de encajes se basa en promedios, con plazos bimestrales para realizar los envíos.

"El efectivo que tienen los bancos en las sucursales se contabiliza en sus pasivos, que al BCRA no le mueve nada. Para integrar el encaje, lo envía al Central mediante camiones de caudales y la entidad hace el resguardo de esos dólares. Hasta que no se produzca eso, el BCRA no ve el impacto en sus reservas brutas", sostiene Salvador Vitelli, de Romano Group.