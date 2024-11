Dólar en mano: entraron al blanqueo y ahora cierran las cajas de seguridad

El correo electrónico llegó en el peor momento. Era del banco, anunciando actualización de comisiones a partir del 1° de enero de 2025 en los valores de las cajas de seguridad. Como deben informar con 60 días de anticipación, la mayoría de las entidades mandaron el mail el 1° de noviembre, con el subject: "Información importante sobre tu caja de seguridad".

El último correo que habían mandado había sido en mayo, informando que a partir de julio aumentaban los valores. Ahora, el alza en promedio en el sistema financiero es del 30%, con una caja mediana que pasa de valer $ 230.000 a $ 300.000, siempre con precios trimestrales, que suelen tener un 35% de descuento para aquellos clientes Premium.

Pero el mail llegó en el peor momento porque muchos ahorristas que tenían el dinero en cajas de seguridad no lo tenían declarado, entonces no podían tenerlos en cuentas a la vista.

Blanqueo récord

Ahora que el blanqueo fue récord, de más de u$s 20.000 millones en cash, lo pasaron a la caja de ahorro en dólares, como una suerte de caja de seguridad gratuita, que permitía ahorrar precisamente el costo del mantenimiento del cofre.

En los grandes bancos admiten que ya hubo algunos cierres, aunque afirman que no fue significativo hasta el momento.

Juan Piantoni, CEO de Ingot y presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios de Alquiler de Cajas de Seguridad, revela que el número que se maneja es entre 700.000 y 800.000 cajas en total en el país, de las cuales fueron mutando algunas con el cierre de sucursales bancarias y la apertura de locales de empresas privadas por fuera de las entidades financieras.

Cajas de seguridad

Admite que hubo muchos movimientos dinámicos en el sector estos dos meses de la mano del blanqueo de capitales, con gente que por eso ha cerrado sus cajas de seguridad, pero como hubo otras tantas altas, la ecuación terminó más o menos pareja, por lo que no se produjo una caída drástica del negocio ni mucho menos.

Lo que sí notó fue achiques de tamaños de cajas, quien tenía una mediana pasó a una pequeña, o quien tenía más de una caja se quedó con una sola.

De todos modos, a medida que el blanqueo iba siendo más exitoso, la expectativa era que hubiera un movimiento aún mayor en forma negativa, que, según las palabras de Piantoni, "afortunadamente no lo hubo, ya que la gente no sólo guarda el dinero en cajas de seguridad, sino también otros documentos de valor, o joyas, por ejemplo".

Disponibilidad de cofres

Lo que sí se notó en el sector es que varias sucursales bancarias han empezado a tener disponibilidad de cofres que antes no tenían, y que en las sucursales periféricas quedaron en negativo, ya que se produjeron más bajas que altas.

¿Por qué es que siguen habiendo altas de cajas de seguridad, entonces? En la City porteña cuentan que, en promedio, en cada caja hay entre u$s 50.000 y u$s 100.000, y que si bien la cifra de u$s 20.000 millones que se blanquearon es un récord, que casi triplica al blanqueo en efectivo de Mauricio Macri, el monto existente en forma global no declarado es diez veces mas grande, según se calcula, por lo que sigue habiendo un flujo de la economía en negro de magnitud.

Si bien hubo gente que sacó las divisas que blanqueó, no fue tanta. Los depósitos en moneda extranjera cayeron en las tres primeras ruedas en las que los contribuyentes que blanquearon durante octubre podían retirar los dólares, acumulando una contracción de u$s 560 millones