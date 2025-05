Cuando parecía abrirse, el BCRA cierra más el cepo para empresas: ¿hasta cuándo?

El Banco Central reforzó el jueves el cepo cambiario para empresas, al frenar una maniobra que habían encontrado para esquivar el cepo y enviar divisas al exterior a través de la compra de Obligaciones Negociables. Para lograrlo, el BCRA alargó el plazo de acceso al dólar oficial para el repago de deuda corporativa de 6 a 18 meses.

Mediante la comunicación A 8244, extendió el plazo de repago de capital de la deuda corporativa para las emisiones realizadas a partir de hoy, con el objetivo de cortar con esa estrategia cambiaria.

La entidad conducida por Santiago Bausili estableció "como condición adicional para acceder al mercado de cambios para realizar una transferencia al exterior para el pago del capital de títulos de deuda emitidos a partir del 16/05/25, que el pago tenga lugar una vez transcurrido como mínimo 18 (dieciocho) meses desde su fecha de emisión",

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, consideró que la medida va en sentido contrario a la unificación cambiaria del pasado 14 de abril. "En línea de lo que había pasado con Superville, acá hay una intención que esa demanda regulatoria por ON en dólares, que nace al calor de los controles cambiarios remanentes para personas jurídicas, no sea aprovechada por los privados emitiendo ON de corto plazo (por ejemplo: Galicia). Y, muy probablemente, quede ese espacio reservado para BCRA y/o Tesoro", afirmó en sus redes sociales.

La última licitación de deuda corporativa del Banco Galicia había captado la atención en el mercado. El grupo financiero levantó u$s 128 millones en el mercado de capitales a través de una Obligación Negociable que vence en noviembre y recibió ofertas por encima de lo buscado. Lo llamativo fue que ofreció una tasa de interés de 0%.

Pero no fue la única empresa en intentar una colocación a tasa tan baja. Como adelantó El Cronista, el viernes pasado el Supervielle estaba en proceso de hacerlo cuando recibió el llamado del BCRA para desalentarlo. Debían abortar el lanzamiento para dar paso a la emisión del Bopreal prevista Santiago Bausili para la semana del 19 de mayo.

¿A qué se debió este fenómeno de comprar Obligaciones Negociables a tasa 0? Empresas que no podían acceder al Contado con Liquidación y liquidar divisas en el mercado oficial de cambios, compraban con pesos deuda corporativa y esperaban la amortización para no violentar la restricción cruzada. Así, se hacían de dólares financieros, que luego giraban al exterior.

El éxito de la colocación del Galicia y el freno al Supervielle reflejó la búsqueda del mercado por encontrar resquicios para esquivar el cepo cambiario, que sigue vigente para personas jurídicas.