Banco malo: el Gobierno vuelve a subir al ring al sector para explicar su volantazo

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo este miércoles que el dólar subió fuerte el lunes hasta los $ 1385 por las operaciones que hizo un "un banco de origen chino, que con u$s 30 millones buscó levantar el precio del dólar y lo levantó $ 40 con un volumen muy chico".

Estas declaraciones pusieron el foco directamente sobre ICBC, pero es uno más en la lista, ya que no es la primera vez que el Gobierno sienta en el banquillo de acusado a un banco en el último tiempo.

Ya lo había hecho con Galicia, Banco Macro a los que acusó de especular con los puts del Banco Central (BCRA), también culpó a todo el sector por el problema de exceso de liquidez que les generó la decisión de dejar de colocar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) en julio.

"Los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales", dijo Caputo para quitar responsabilidad al Palacio de Hacienda.

Y días después les llamó la atención porque algunos insistían con la solicitud de certificaciones y papeles complementarios al no poder pedir ya la Declaración Jurada. Advirtió que "si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez".

Un enfrentamiento sostenido

En los bancos buscan mantener la calma, poner paños fríos y no echar nafta al fuego. "Operamos en el mercado hace muchos años, con idoneidad y respeto por las normas regulatorias. Seguiremos apoyando y acompañando las medidas enfocadas en el crecimiento del país", dice una de las entidades señaladas por el Gobierno en el último tiempo. "Esperamos que se acomode y que se pueda llegar a un punto común", apuntan en otra entidad.

Lo cierto es que el Gobierno parece empecinado en echar culpas al sector financiero al que es prometió que, durante la gestión, iban a empezar a trabajar finalmente de bancos, lo que implicaba no financiar más al sector público, como lo hacían en la gestión anterior, sino que iban a empezar a desarrollar el crédito para los privados.

Pablo Quirno es quien apuntó contra un banco chino en Argentina como el culpable de tener que intervenir en el dólar.

Sin embargo, la suba de tasas que hubo desde que arrancó el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) fue un golpe para los bancos. Todo el sistema sufrió, se publicaron balances en los que se ve ese efecto de cierto deterioro en términos de resultados y probablemente el tercer trimestre sea muy parecido o peor. "Eso es algo que tiene mucho que ver con la dinámica de esas tasas porque subieron mucho las paridades", apunta un economista de un banco.

Hecha la ley, hecha la trampa

Además, ahora el BCRA les traba la operatoria con una serie de medidas: tasas muy elevadas, que desarman el negocio de crédito y hacen subir la mora; con cada vez más exigencias de encajes, que están en sus niveles más altos de 32 años y se ubican en el 53,5%; con la obligación que les impone de comprar letras del Tesoro en las licitaciones para cumplir con las exigencias de efectivo mínimo, y con límites sobre el poder de acción que tienen con los dólares los bancos extranjeros.

De hecho, esta última medida es la que puede explicar el comportamiento del banco de capitales de origen chino que mencionó Quirno. "Lo que te pasa es que en el cierre del mes los bancos extranjeros compensan sus posiciones en dólares, no lo pudieron hacer la semana pasada por la normativa del BCRA que se los impidió, lo hicieron el lunes y justo en un día de poca liquidez porque no había mercados en Estados Unidos, por lo que es entendible lo que pasó y no parece una operación", explica una fuente cercana a los bancos a este medio.

"Es decir que tiene que ver con una situación de origen, que es la limitación que aplicó el Gobierno a fin de mes para operar con los dólares a los bancos extranjeros", aporta un economista de un banco. Asimismo, señala que, ya el viernes a la noche se hablaba en el mercado de que Tesoro estaba saliendo a vender dólares a mercado para que no suba el tipo de cambio.

"Más allá de achacar a los bancos el hecho de que el Gobierno tuvo que empezar a vender dólares, ya lo hacía, pero sin darlo a publicidad. Encontró una excusa para formalizarlo, pero hace como, por lo menos, dos semanas que operaba así en el mercado", acota.

Las ganancias de las entidades están cada vez más afectadas y todo el esfuerzo de transformación que habían iniciado para capitalizar el cambio de escenario en un contexto de "mayor libertad" que les prometía el actual Gobierno quedó en la nada.

Al final, siguen obligados a comprar deuda del Tesoro por las exigencias de encajes y no pueden hacer crecer el crédito por las tasas altas, sumado a que la mora es cada vez más elevada por un descalce entre precios e ingresos que se ve en la economía. Parece que duró poco el cambio de modelo.

La verdadera preocupación de los bancos

No obstante, más allá del episodio de culpar a los bancos o a algún otro chivo expiatorio, hacia adelante hay un problema mayor, que es que "hasta que no se resuelva el problema de acumulación de reservas y cambiario, parece que está difícil la película".

En los bancos ven que el Gobierno no va a poder mantener las tasas en las nubes como las tienen ahora, porque eso mata el crédito. Si eso sigue, va a haber un efecto de "crowding out", como le pasó al gobierno anterior y el riesgo de eso es que se empiece a matar al sector privado, como ya se empieza a ver en algunos sectores.

Pero bajar las tasas significa que el tipo de cambio corrija al alza y la pregunta ahí es, ¿cuánto valora el Gobierno un tipo de cambio bajo y cuánto la actividad económica? Hasta el fin de las elecciones, es decir, hasta octubre, lo cierto es que frenar el dólar es todo lo que cuenta. Después de eso, se verá cómo sigue la historia.



