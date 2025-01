Bajó el dólar blue, pero el BCRA vendió divisas por primera vez en el año

El Banco Central tuvo que vender divisas de sus reservas para abastecer la demanda en el mercado oficial de cambios. La venta, primera desde que arrancó en el año, se dio en una jornada en la que las cotizaciones paralelas del dólar operaron con tendencia a la baja.

El resultado negativo de este martes para el BCRA, el primero desde finales de diciembre, fue de u$s 35 millones en el mercado oficial de cambios. De este modo, redujo a u$s 1482 millones las compras netas acumuladas en lo que va de enero.

La venta contribuyó a otra caída de las reservas brutas, que retrocedieron u$s 312 millones hasta ubicarse en u$s 30.280 millones. El equipo económico afirma que no hubo pagos de deuda a organismos internacionales y atribuyen la caída de las tenencias a "movimientos técnicos de los bancos".

"Con la normalización de la actividad local luego del feriado del lunes en Estados Unidos, se incrementó el monto de operaciones, que fue de u$s 500 millones de contando, superando el promedio diario del mes", destacaron los operadores de PR Corredores de Cambio.

A la vez, señalaron que "los ingresos de recursos desde el exterior al mercado oficial de cambios no fueron tan intensos como en las jornadas anteriores y, consecuentemente, no dieron abasto para atender la demanda de divisas".

"la intervención del BCRA subsanó el faltante de oferta de dólares con ventas que simultáneamente fueron acotando la corrección alcista del tipo de cambio mayorista, que sobre el final de la jornada tocó máximos hasta ubicarse en $ 1047", agregaron.

Por otro lado, el dólar blue cedió 0,4% hasta ubicarse en $ 1215 en la punta de compra y $ 1235 en la de venta. En tanto, el dólar MEP a través del GD30 finalizó la jornada casi sin variación, en $ 1167, mientras el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear retrocedió 0,7% hasta ubicarse por debajo de 1188 pesos.