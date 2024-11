Atención turistas: todos estos billetes de dólar ya no son aceptados en las grandes tiendas de Estados Unidos

Los turistas suelen llevar un promedio de unos u$s 5000 cuando viajan a Estados Unidos, aunque el máximo que el Gobierno permite ingresar sin declarar es de u$s 10.000. En la misma línea, los viajeros aprovechan para llevar los billetes de dólar que no son aceptados en sus países.

Muchos ahorristas toman la decisión de llevar sus billetes de dólar cara chica o sucios, rotos o manchados a Estados Unidos con la esperanza de que ahí se los admitan al precio nominal. Sin embargo, muchas tiendas y negocios comenzaron a rechazarlos este año.

Pese a que la Reserva Federal (Fed) aclaró que todos los estilos de monedas son de curso legal, independientemente de su fecha de emisión, y que todos los billetes emitidos desde 1914 permanecen en circulación, muchos locales, tiendas o negocios sólo aceptan algunas versiones.

Las tiendas estadounidenses suelen rechazar aquellos billetes manchados, mutilados o sucios por cuestiones de seguridad.

La entidad estadounidense indicó que cada billete incluye "características de seguridad y estilo específicas" de cómo se usa la denominación en la circulación.

Si bien todos están en circulación, el gobierno de Estados Unidos rediseña periódicamente los billetes de la Reserva Federal con el fin de que sean "más fáciles de usar, pero más difíciles de falsificar".

Las tiendas Wallmart, Target y Dollar Tree anunciaron que no aceptarán aquellos billetes de versiones previas al 2013 que estén desgastados significativamente, dañados en partes clave o mutilados en más del 50%.

Las medidas se seguridad del dólar cara azul.

Estas empresas ya no aceptarán que los billetes presenten puntas rotas, estén descoloridos, tienen manchas, quemados, arrugados o sucios, entre otras características.

Según el medio The Sun en Estados Unidos, los compradores turistas que no verifiquen las monedas o los billetes podrían "tener problemas en las cajas". "Los principales minoristas están tomando medidas enérgicas sobre los billetes que aceptan", especificaron.

¿Qué billetes de dólar están en circulación legal?

Los billetes en circulación son: u$s 1, u$s 2, u$s 5, u$s 10, u$s 20, u$s 50, u$s 100, u$s 500, u$s 1000, u$s 10.000.

¿Cuándo entren en circulación los nuevos billetes de dólar?

Los nuevos ejemplares de dólar comenzarán a circular según su denominación:

Billete de u$s 50: 2028

Billete de u$s 20: 2030

Billete de u$s 5: 2032-2035

Billete de u$s 100: 2038

¿Por qué no cambian el billete de cara chica, rotos o manchados?

Las cuevas, financieras o casas de cambio no aceptan los dólares de cara chica y los de menor denominación por 3 motivos: seguridad, traslado y vigencia.

Razones de seguridad: los cueveros argumentan que los dólares de cara chica, cara grande, los de menor valor nominal y los rotos o manchados no cuentan con las medidas de seguridad que tienen los billetes azules o bien estas están comprometidas.

Razones de traslado: los cambistas argumentan que es más complejo trasladar mayo cantidad de dólares de menor valor nominal y, por lo tanto los aceptan a precio menor.

Walmart es una de las tiendas que rechaza los billetes mutilados.

Razones de vigencia y circulación: los cambistas indican que es posible que en algún momento la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) saque de circulación a estos ejemplares antiguos. Sin embargo, la entidad aclara constantemente que son válidos todos los billetes de dólar emitidos desde 1914 hasta la actualidad.

Billetes mutilados, rotos o manchados: los financistas o cueveros suelen aplicar un descuento del 4%, en relación con el precio normal de compra, ya que argumentan que estos billetes son más riesgosos y sus medidas de seguridad se ven comprometidas.