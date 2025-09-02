Argentinos compraron dólares equivalentes a todo lo que desembolsó el FMI

Dolarizarse es una pasión argentina, que se intensifica en la previa de cada elección. Desde la salida del cepo cambiario en abril, los argentinos registraron compras netas de billetes y divisas por u$s 14.730 millones. Esa cifra equivale a todo lo que desembolsó hasta ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el nuevo programa firmado este año con el Gobierno de Javier Milei.

Según datos del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA, la compra neta de billetes y divisas por parte del sector privado no financiero viene en ascenso mes a mes, a medida que se acercan las elecciones legislativas de octubre.

En abril, el mes del levantamiento de los controles cambiarios, fue de u$s 2021 millones. En mayo, en tanto, subió un escalón hasta los u$s 3226 millones. Junio marcó una nueva aceleración: u$s 4051 millones. Y julio, el último mes del que se tiene información oficial, trepó hasta los u$s 5432 millones.

"Cabe señalar que, parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y no necesariamente constituir formación de activos externos como destino final de estos fondos. De forma similar, en cuanto a los egresos por divisas, en parte pueden ser destinados a la cancelación de pasivos con el exterior (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos", explicó el BCRA.

En total esas compras netas de billetes y divisas, para atesoramiento u otros fines, equivale al desembolso, hasta el momento, de dinero fresco del FMI, que giró u$s 14.000 millones a la Argentina.

Sin ese préstamo, que está en las arcas del Banco Central, el Gobierno no hubiese podido levantar el cepo. Así lo reconoció recientemente en sus redes el secretario de Finanzas Pablo Quirno: "El préstamo con el FMI fue fundamental para recapitalizar al BCRA y poder levantar las restricciones cambiarias".