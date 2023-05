Ponen nuevos límites y si se compra dólar MEP habrá que esperar 15 días para usarlos

La Comisión Nacional de Valores sacó una nueva normativa, la Resolución 962, que implica un parking de 15 días para quien compra dólares a través de la Bolsa, tanto en MEP como en contado con liquidación, a través de los bonos AL y GD.

Por ende, quien compra MEP deberá esperar otros 15 días para vender esos dólares a través de la Bolsa, si la operación fue realizada a través de los bonos GD30 o AL30, que son los usados por el Gobierno para intervenir en el mercado.

Frenar al rulo

En el Gobierno dicen que es para frenar un rulo financiero que se hacía comprando dólares baratos en la Bolsa y luego revendiéndolos más caros, a costa de las reservas del BCRA.

Quieren reducir loa volatilidad e impedir el arbitraje entre un bono y otro, pero resaltan que los inversores minoristas y empresas pueden seguir comprando dólares sin problemas.

Nuevo esquema

"Si comprás MEP no vas a poder usar esos dólares y ningún otro por los 15 días posteriores. Si lo hiciste con bonos AL o con GD no vas a podes usar esos dólares ni comprar nada en dólares", detallan en las mesas.

"Básicamente, invierte el parking, en lugar de esperar en títulos para comprar dólares te deja comprar los dólares, lo que te permite cerrar el precio, y después no podes vender esos dólares (parking) por 15 días", explican en el equipo económico.

Anti rulo

Cuentan que es algo que ya estaba en la época de Guzmán. Una ya existió antes, que es que no se puede hacer rulo: "Si te dolarizaste con un activo no podes venderlo y volver a dolarizarte con otro. Es decir hoy no podés hacer el rulo de comprar dólar vía AL30 y después venderlo vía Lede", revelan.

"Y la otra es que las operaciones concertadas por parte de las cuentas de cartera propia de los Alyc, a que las ventas de valores negociables en moneda extranjera no puedan ser superiores a las operaciones de compras de esos valores", explican.