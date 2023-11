Los mercados emergentes enfrentan a una 'crisis de deuda silenciosa' por la suba de tasas de la Fed

El Banco Mundial advirtió que muchos de los mercados emergentes más pequeños se enfrentan a una 'crisis de deuda silenciosa', mientras luchan contra el impacto de las altas tasas de interés de Estados Unidos en sus ya frágiles economías.

Tras la fuerte caída del año pasado provocada por la rápida suba de las tasas de interés mundiales y el fortalecimiento del dólar, la deuda de los mercados emergentes en divisas ha tenido dificultades para recuperarse, ya que los inversores apuestan por que los costos de los préstamos seguirán siendo más elevados durante más tiempo.

La proporción de países emergentes y en desarrollo cuyos costos de endeudamiento superan en más de 10 puntos porcentuales a los de EE.UU. es del 23%. El Banco Mundial calcula que en 2019 esa proporción será inferior al 5%, lo que da una idea de la presión a la que están sometidas esas economías.

Crisis y deuda: el sombrío panorama de los mercados emergentes para 2024

Como resultado, los pagos de intereses de la deuda como proporción de los ingresos públicos alcanzaron su nivel más alto desde al menos 2010 , según el banco.

El ciclo de endurecimiento de la política monetaria ha sido una "pesadilla" para los países de renta baja con altos niveles de deuda, dijo Ayhan Kose, economista jefe adjunto del Grupo del Banco Mundial en una entrevista. "Dados los desafíos bien definidos a los que se enfrentan estas economías con respecto a la renovación de las obligaciones de deuda... estamos diciendo que se ha estado produciendo una crisis de deuda silenciosa".

Se prevé que el aumento de los costos de endeudamiento afecte especialmente a los países de renta baja, ya que muchos de ellos acumularon grandes deudas durante la pandemia de Covid-19. El aumento de los rendimientos implica un mayor pago de intereses y, por lo tanto, una reducción de la deuda.

Mayores rendimientos significan mayores pagos de intereses sobre la deuda recién emitida, lo que puede forzar al alza los ratios deuda/PBI si los gobiernos piden más prestado para financiar esos pagos. Los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa a los precios.

Según las previsiones del FMI, la carga promedio de la deuda pública bruta de los países emergentes y de renta media superará el 78% del PBI en 2028, frente a poco más del 53% una década antes.

Mientras que muchas de las mayores economías emergentes han soportado relativamente bien el aumento de los costos de endeudamiento, las economías más pequeñas con finanzas más frágiles han pasado apuros.

Mercados emergentes: por qué los inversores prefieren los bonos en moneda local

El aumento de los rendimientos también ha cerrado el acceso a la financiación internacional a muchos países de renta baja , empujando a países como Ghana y Sri Lanka al default y dejando a muchos otros al borde del abismo.

Un subgrupo de países emergentes y en desarrollo más débiles "han quedado excluidos del mercado de bonos en dólares", afirmó Brad Setser, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. "Es un entorno en el que sólo los mercados emergentes más fuertes pueden permitirse endeudarse en dólares".

Según los analistas, si las tasas se mantienen altas durante un periodo prolongado, es probable que los costos de endeudamiento repercutan en el crecimiento económico, dificultando que las economías salgan de sus tensiones de deuda. Esto es especialmente preocupante para países como Egipto y Kenia, cuyos bonos vencen el año que viene y se enfrentan a la difícil perspectiva de intentar refinanciarse con rendimientos más altos.

La crisis mundial de deuda en los mercados emergentes es inminente

"Con el tiempo, los mayores costos para financiarse debilitarán los déficits fiscales, por lo que los países tendrán que ajustarse el cinturón para evitar que aumenten sus ratios de deuda", dijo Lucas Martin, estratega soberano de renta fija de Bank of America, señalando que esto podría complicarse en los países donde hay cansancio por las medidas de austeridad.

Unas tasas de interés más altas en EE.UU. también reducen la capacidad de las economías emergentes para recortar sus propias tasas incluso cuando la inflación nacional ha caído, ya que esto podría debilitar sus divisas, provocando inflación a través de precios de importación más altos.

Varias economías emergentes reaccionaron mucho más rápido que los bancos centrales occidentales ante la amenaza de inflación en 2021 y ya han empezado a recortar las tasas. Pero países como Hungría y Chile han ralentizado el ritmo de recortes en los últimos meses, en parte para apoyar sus divisas ante la suba de las tasas estadounidenses.

Récord: mercados emergentes consiguen u$s 40.000 millones en los primeros días del año

El volumen de deuda en divisas emitida en los mercados emergentes se ha desplomado drásticamente en los dos últimos años, al dispararse el costo de los préstamos. Los mercados emergentes han emitido unos u$s 360.000 millones de deuda en divisas este año, según Dealogic, tras una emisión total de u$s 380.000 millones en 2022. Esta cifra sigue a las emisiones de entre u$s 700.000 y u$s 800.000 millones de cada uno de los tres años anteriores.

La emisión se ha visto afectada por la falta de demanda, a medida que los inversores favorecieron a los emisores con altas calificaciones crediticias , y por la disminución de la oferta, ya que muchos soberanos con bajas calificaciones perdieron el acceso al mercado durante la rápida suba de las tasas de interés en EE.UU. de los últimos 18 meses.