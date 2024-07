Quién es quién en la familia Trump: los que están en ascenso, los caídos en desgracia y dónde está Melania

Cuando Donald Trump aceptó por primera vez la nominación de su partido a la presidencia en la Convención Nacional Republicana de 2016, su esposa, Melania, dio un discurso en prime time apoyando a su marido.

Cuatro años después, en plena la pandemia de Covid, hizo lo mismo en un discurso pronunciado en el Rosedal de la Casa Blanca.

Pero esta semana, mientras su marido se prepara para aceptar por tercera vez la nominación a la presidencia del Partido Republicano en la convención del partido en Milwaukee, su ausencia ha resultado notable.

El bajo perfil de Melania Trump forma parte de un marcado cambio dentro de la familia del expresidente que ya ha empezado a manifestarse en público en la convención republicana.

También están en gran medida ausentes de las celebraciones su hija Ivanka y su marido Jared Kushner, que fueron destacados asesores en la Casa Blanca de Trump. En cambio, su hijo mayor Donald Jr., que goza de popularidad entre la base populista de su padre, ha estado muy presente en Milwaukee y hablará este miércoles por la noche antes que el candidato a la vicepresidencia JD Vance. Se sabe que los dos son amigos íntimos y confidentes.

Los responsables de la campaña de Trump han insistido en que la exprimera dama, que ha desaparecido de la escena pública desde que su marido abandonó la Casa Blanca, aparecerá en la convención más adelante esta semana. El fin de semana, tras el intento de asesinato de su marido, la exprimera dama hizo una declaración pública en la que hizo un llamamiento a la unidad nacional y a estar por encima del odio.

Lara Trump, esposa de Eric Trump. Crédito: Bloomberg.

Pero no hablará en el escenario, y el martes por la noche fue la nuera del expresidente, Lara Trump, una recién llegada al panteón trumpiano, la que pronunció el discurso principal en el espacio históricamente reservado a la esposa del nominado presidencial para humanizarlo.

"Cuando miro a Donald Trump, veo a un maravilloso padre, suegro y, por supuesto, abuelo de mis dos hijos", dijo Lara en su discurso. "Es un hombre que se ha sacrificado por su familia, y un hombre que realmente se ha sacrificado por su país".

Al igual que su madrastra, se espera que Ivanka aparezca en la convención. Pero no está previsto que hable , y sigue sin estar claro si ella o Kushner (que ha pasado los últimos cuatro años centrado en su compañía de inversión, que recibió una inyección de u$s2000 millones del fondo soberano saudí apenas seis meses después de que Trump dejara la Casa Blanca) buscarán un papel más relevante en la campaña, o en una segunda Administración Trump.

"Esta vez, estoy eligiendo priorizar a mis hijos pequeños y a la vida privada que estamos creando como familia", dijo Ivanka en un comunicado después de que su padre anunciara su tercera candidatura a la Casa Blanca. "Aunque siempre apoyaré a mi padre, en adelante lo haré fuera de la arena política".

Kate Andersen Brower, autora de varios libros sobre la Casa Blanca, entre ellos First Women, afirmó que era "muy inusual" que el cónyuge de un candidato no hablara en una convención , pero Melania, que fue acusada de plagiar a Michelle Obama en su discurso de la convención de 2016, "probablemente lo vea como algo en lo que tiene más que perder que ganar".

"Necesitaban desesperadamente una mujer que represente a la familia Trump para ocupar ese papel", añadió Brower. "Lara puede llenar ese vacío".

Fue una especie de momento de revelación para Lara (41 años), exproductora de televisión, casada con Eric Trump y convertida a principios de este año en copresidenta del Comité Nacional Republicano a instancias de su suegro.

"Donald Trump siempre se ha apoyado mucho en su familia, y va a seguir haciéndolo", señaló Mick Mulvaney, que fue jefe de gabinete interino de Trump en la Casa Blanca entre 2019 y 2020. "Puede que en el segundo mandato los miembros de la familia sean diferentes (...) pero sus hijos siempre serán sus principales asesores".

El sutil cambio dentro de la familia quedó evidenciado durante la primera noche de la convención, cuando el expresidente hizo una aparición por sorpresa en la arena y se sentó junto a Donald Jr. y Eric en un palco VIP. Estaban flanqueados por sus parejas, Kimberly Guilfoyle y Lara Trump, así como por su hermana menor, Tiffany Trump, y su marido, Michael Boulos.

Si Ivanka y Jared eran representativos de lo que algunos en el mundo Trump llamaban burlonamente "los globalistas", era difícil no apreciar una imagen muy diferente rodeando a la primera familia en el palco VIP: el exconductor de Fox News, Tucker Carlson, que estaba sentado allí, junto a fieles aliados del Congreso como el legislador de Florida Byron Donalds y el presidente de la Cámara Baja Mike Johnson.

Mulvaney reconoció que Ivanka y Jared representan elementos más "centristas" del partido republicano , en lugar de las facciones más populistas de derecha encarnadas por Donald Jr. y Vance.

De hecho, nada simboliza más el ascenso de Donald Jr. que la elección de Vance . Los dos hombres eran íntimos amigos personales y hablan o se escriben casi a diario, según una persona familiarizada con su relación. Donald Jr. y su prometida, Guilfoyle, también han desempeñado un papel activo en la recaudación de fondos para la campaña.

Brower dijo que la ausencia de Ivanka y Melania de la primera línea en Milwaukee era un signo del peaje que la primera presidencia de Trump se cobró en ambos miembros de la familia.

" Hay muchas cicatrices en las mujeres Trump", explicó Brower. "Ivanka fue criticada por muchos demócratas que pensaban que iba a ser alguien capaz de templar a su padre en la Casa Blanca, y no pudo. O no quiso o no pudo ".

A pesar del peaje en su familia, Mulvaney espera que una segunda Administración Trump mantenga su inusual costumbre de poner a miembros de la familia en puestos políticos fundamentales.

"El candidato presidencial siempre consigue poner su sello en el partido nacional", afirmó Mulvaney. "Cualquiera que se sorprenda de que Donald Trump ponga a miembros de su familia en puestos clave no conoce a Donald Trump".

"A veces, las únicas personas en las que puedes confiar son de la familia", le dijo Lara Trump a The Washington Post en una entrevista reciente. "Para [Donald Trump], por lo común, ese ha sido tristemente el caso".