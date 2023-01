FT | Massa proyecta que el gas y la minería transformarán a la economía argentina

Las exportaciones de gas, litio y otros minerales ofrecen a Argentina una "oportunidad de crecimiento fenomenal" y aumentarán significativamente la capacidad de un país fuertemente endeudado para pagar a los acreedores a partir de 2025, dijo el ministro de economía argentino.

"Vamos a iniciar las exportaciones de gas a Chile en los próximos días y podríamos comenzar a exportar gas a Brasil a partir de septiembre", señaló Sergio Massa. Incluso sin inversiones adicionales, la balanza comercial de energía de Argentina pasaría de un déficit de más de u$s 5000 millones el año pasado a un superávit de alrededor de u$s 12.000 millones en 2025, dijo, y agregó: "Esto le dará a Argentina una capacidad muy fuerte para pagar (la deuda) en 2025, 2026 y 2027".

Massa, quien asumió uno de los desafíos económicos más difíciles del mundo en agosto pasado, no se hace ilusiones sobre la gravedad de la crisis argentina. La emisión del Banco Central ha ayudado a impulsar la inflación anual a casi el 100%, los controles de cambio han perjudicado a la industria y alimentado un mercado negro en el dólar estadounidense, mientras que el país sigue aislado de los mercados internacionales tras su noveno incumplimiento de pago de la deuda en 2020.

Sergio Massa acordó con el ministro de Economía brasileño, Fernando Haddad, avanzar en el financiamiento del gasoducto que permitirá la exportación de gas proveniente de Vaca Muerta

"Cuando asumimos el cargo, entendimos que estábamos tratando con un paciente que estaba en coma", dijo el ministro al Financial Times en una entrevista. "Hoy está en cuidados intensivos y tenemos que bajarlo a una sala y luego salir caminando del hospital. Ese es mi trabajo".

Para volver a encarrilar la economía argentina, Massa dijo que reduciría la inflación al 60% manteniendo el gasto bajo control. La coalición peronista, que enfrenta una batalla electoral en 2023, cumplió el año pasado todos sus objetivos del FMI de reducir el déficit del gobierno y generar reservas, dijo. Según el Ministerio de Economía, Argentina le debe al fondo 44.000 millones de dólares de un rescate de 2018.

"El objetivo tiene que ser que las tasas de interés, la velocidad de devaluación (del peso) y la inflación vayan de la mano de manera ordenada, porque eso nos va a permitir disciplina fiscal con crecimiento económico, con creación de empleo, con recuperación del consumo y una recuperación de los ingresos", dijo el ministro."Esto necesita mucha disciplina y mucho orden político".

Argentina tiene una larga historia de inestabilidad política. La coalición de izquierda del presidente Alberto Fernández se ha visto debilitada por las constantes luchas internas entre los pragmáticos y una facción peronista más radical encabezada por la poderosa expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los antecesores de Massa, Martín Guzmán, renunció el año pasado luego de que la vicepresidenta lo criticara públicamente por no gastar más.

Fernández de Kirchner, consciente de que más conflictos internos podrían costarles a los peronistas las próximas elecciones presidenciales, previstas para octubre, ha apoyado más a Massa. "He estado trabajando con el Presidente, la vicepresidenta y toda la coalición sin que nadie ponga un palo en la rueda", dijo.

Tras años de demora, la inversión despega en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, la segunda formación de shale gas más grande del mundo

Para justificar su optimismo sobre las perspectivas a mediano plazo del país, Massa señaló que después de años de demora, la inversión finalmente estaba despegando en el depósito patagónico de Vaca Muerta, la segunda formación de shale gas más grande del mundo. Esto abre el camino para que Argentina sea autosuficiente en gas y comience a exportar.

Un gasoducto que está destinado a impulsar la producción nacional de gas en un 25% cuando finalmente se complete debe estar terminado en junio, y comenzará el trabajo en un gasoducto de $ 1800 millones destinado a exportaciones dentro de los próximos 90 días . Esto será parcialmente financiado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, BNDES, y otros prestamistas multilaterales. Sin embargo, existe la preocupación sobre si toda la infraestructura necesaria cumplirá con esos objetivos y si realmente se construirá.

Durante su visita a Buenos Aires, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró que crearía las condiciones para financiar el gasoducto.

La minería también está teniendo un buen desempeño, con 95 proyectos de litio, cobre y otros en trámite, desde la etapa de exploración hasta la de desarrollo, según funcionarios del Ministerio de Minería.

Muchas cosas podrían salir mal mientras tanto. Los economistas señalan la necesidad del Gobierno de refinanciar u$s 85.000 millones de deuda a corto plazo denominada en pesos este año. También les preocupa que las demandas sindicales de aumentos salariales puedan impulsar una espiral inflacionaria, y han expresado temores de que las ganancias de exportación se vean afectadas por una sequía severa que podría afectar los cultivos de soya y trigo.

Massa es optimista sobre los riesgos y dice que el Gobierno ha refinanciado su gran cantidad de deuda interna a medida que vence y que las previsiones pesimistas para la cosecha de trigo han resultado infundadas. Confía en las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas para limitar la inflación.

Un criterio para medir el éxito será ver si los argentinos repatriarán parte de su riqueza en el extranjero. Años de inestabilidad económica han llevado a los ciudadanos de uno de los países más endeudados del mundo a esconder cientos de miles de millones de dólares en activos en el extranjero.

Massa dijo que incluso después de una amnistía para los activos en el extranjero no declarados en 2016-17, que provocó la devolución de u$s 117.000 millones, el Gobierno estimó que los argentinos aún tenían u$s 300.000 millones en los EE.UU., una suma equivalente a la mitad del producto interno bruto del país.

"Si los argentinos ven que somos ordenados en materia fiscal, volverán a creer en su moneda", dijo el ministro. "Si creen en su moneda, dejarán de tener sus activos en el exterior".