Elecciones Estados Unidos 2024: la lista de empresarios que financian a Trump y a Biden

A fines de enero se hicieron públicos numerosos datos sobre el dinero que gastaron en 2023 los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y los comités de acción política (o PAC por sus siglas en inglés, grupos que recaudan y gastan dinero para causas políticas) que los apoyan, en la campaña 2024.

Joe Biden aventajó a Donald Trump y terminó el año con u$s 118 millones en efectivo, frente a los u$s 65 millones del expresidente. Los PAC de Biden consiguieron u$s 13 millones más que los de Trump. Y Biden gastó sólo u$s 67 millones en su campaña en 2023, menos de un tercio de los u$s 210 millones que gastó Trump.

Es probable que las elecciones presidenciales de 2024 sean una reedición de las de 2020, en las que Biden se convirtió en el primer candidato en recaudar más de u$s 1000 millones de los donantes.

Donald Trump advierte que reemplazará a Jay Powell en la Fed si es presidente

Sin embargo, una gran diferencia esta vez es la gran cantidad de casos civiles y penales a los que se enfrenta Trump , incluida una acusación federal según la cual intentó subvertir las elecciones de 2020. Trump niega todos los cargos. Pero suponen una amenaza para su imperio empresarial y podrían llevarlo a prisión y también están afectando a las finanzas de su campaña : los grupos pro-Trump tuvieron gastos legales de u$s 52 millones en 2023. Los grupos pro-Biden, por su parte, disponen de u$s 52 millones extra líquidos mientras su candidato lleva a cabo su campaña de reelección.

La posición de Biden como presidente en ejercicio también ha ayudado al Partido Demócrata a tener una ventaja financiera sobre el Partido Republicano. Los comités del partido demócrata y sus súper PAC afiliados, dedicados a la batalla por el Congreso, recaudaron más de u$s 70 millones que los republicanos.

En EE.UU., los partidos políticos pueden recaudar más de cada donante individual que los equipos de campaña de los candidatos . Los Super PAC pueden captar donaciones sin límite , pero, a diferencia de los PAC ordinarios, no se les permite coordinar con el candidato.

SFA Fund, un Super PAC que apoya a Nikki Haley, recaudó u$s 69 millones el año pasado y gastó casi toda esta cantidad excepto u$s 3 millones. La exgobernadora de Carolina del Sur aprovechó su popularidad entre los grandes financieros de Wall Street y consiguió donantes después de que Tim Scott, Mike Pence, Ron DeSantis y Chris Christie abandonaran la carrera de las primarias republicanas, dejándola como única rival de Trump.

Jan Koum, cofundador de WhatsApp, fue el mayor contribuyente a SFA Fund, con u$s 10 millones. Los inversores multimillonarios Paul Singer y Ken Griffin aportaron u$s 5 millones cada uno y el broker de seguros Pat Ryan y su esposa Shirley también u$s 5 millones.

Jim Davis, presidente de New Balance, donó u$s 2,5 millones. Warren Stephens, banquero de inversión privada, y Tim Draper, capitalista de riesgo, donaron más de u$s 2 millones cada uno, y Rob Granieri, cofundador de Jane Street, aportó u$s 1 millón.

Joe Biden está en camino de conseguir el rival que quiere ¿Se equivoca?

Tras apoyar a otros candidatos, el inversor multimillonario Cliff Asness y su esposa Laurel donaron a SFA Fund más de u$s 1,2 millones. Gestores de fondos y directores de empresas de venture capital como Stanley Druckenmiller y Henry Kravis también donaron bastante dinero, así como Bill Ackman y el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman.

Jeff Yass, cofundador de Susquehanna International Group e inversor en TikTok, fue el mayor donante de American Exceptionalism, el Super PAC que apoyó a la campaña anti-Woke de Vivek Ramaswamy. Yass le donó casi u$s 4,9 millones el año pasado. Pero Ramaswamy puso fin a su candidatura tras quedar cuarto en los caucus de Iowa, donde consiguió menos de 9000 votos.

Cómo Trump ha logrado arrasar en las primarias republicanas

Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone, donó u$s 2 millones a un Super PAC que apoyaba a Chris Christie, Tell It Like It Is, pero el exgobernador de Nueva Jersey no aguantó hasta los caucus de Iowa.

En cuanto a Trump, su mayor donante con diferencia fue Tim Mellon, que donó u$s 10 millones al Super PAC Make America Great Again. También donó u$s 15 millones al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., que probablemente le costará votos a Biden en algunos swing states [estados indecisos], pero se los restará a Trump en otros, según las encuestas.