¿El que apuesta al dólar, pierde? Malos augurios para la moneda de Estados Unidos

Este mes, cuando el dólar subió a niveles no vistos desde hace casi 20 años, los analistas invocaron el viejo argumento de "no hay alternativa" a la moneda, para predecir más ganancias para el poderoso dólar.

Lo que sucedió hace dos décadas sugiere que el dólar está más cerca de alcanzar su punto máximo que de repuntar aún más. Incluso cuando las acciones estadounidenses cayeron en el colapso de las puntocom, el dólar siguió subiendo, antes de entrar en una caída que comenzó en 2002 y duró seis años. Un punto de inflexión similar puede estar cerca. Y esta vez, la caída de la moneda estadounidense podría durar aún más.

Ajustado o no a la inflación, el valor del dólar estadounidense frente a otras divisas principales se encuentra ahora un 20 por ciento por encima de su tendencia a largo plazo y por encima del máximo alcanzado en 2001 . Desde la década de 1970, la subida típica del ciclo del dólar ha durado unos siete años; el auge actual está en su undécimo año. Además, los desequilibrios fundamentales son un mal augurio para el dólar.

Cuando un déficit de cuenta corriente se mantiene persistentemente por encima del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es una señal confiable de que se avecinan problemas financieros. El déficit de cuenta corriente de EE.UU. está ahora cerca de ese umbral del 5%, que sólo ha superado una vez desde 1960, durante la caída del dólar después de 2001.

La moneda de una nación se debilita cuando el resto del mundo ya no confía en que puede pagar sus cuentas. Actualmente, EE.UU, le debe al mundo US$ 18 billones netos, o el 73% de su PIB, muy por encima del umbral del 50% que a menudo ha pronosticado crisis monetarias pasadas.

Finalmente, los inversionistas tienden a alejarse del dólar cuando la economía estadounidense está desacelerando en relación con el resto del mundo. En los últimos años, EE.UU. ha estado creciendo significativamente más rápido que la tasa media de otras economías desarrolladas, pero está a punto de crecer más lentamente que sus pares en los próximos años.

Desde el siglo XV, los últimos cinco imperios globales han emitido la moneda de reserva mundial -la moneda más utilizada por otros países- durante un promedio de 94 años. El dólar ha tenido el estatus de reserva durante más de 100 años, por lo que su reinado ya es más antiguo que el de la mayoría.

Más allá del dólar

El dólar se ha visto reforzado por la debilidad de sus rivales. El euro se ha visto socavado repetidamente por las crisis financieras, mientras que el renminbi chino está controlado por un régimen autoritario. No obstante, las monedas alternativas están ganando terreno.

Más allá de las monedas de las Cuatro Grandes -de EE.UU, Europa, Japón y el Reino Unido- se encuentra la categoría de "otras monedas" que incluye el dólar canadiense y australiano, el franco suizo y el renminbi de China. Ahora representan el 10% de las reservas mundiales, frente al 2% en 2001.

Sus ganancias, que se aceleraron durante la pandemia, se han producido principalmente a expensas del dólar estadounidense. La participación del dólar en las reservas de divisas se encuentra actualmente en el 59%, el nivel más bajo desde 1995. Las monedas digitales pueden verse maltrechas ahora, pero también siguen siendo una alternativa a largo plazo.

Mientras tanto, el impacto de las sanciones de EE.UU. sobre Rusia está demostrando que cuánta influencia ejerce EE.UU. sobre un mundo impulsado por el dólar, lo que inspira a muchos países a acelerar su búsqueda de opciones. Es posible que el próximo paso no sea hacia una única moneda de reserva, sino hacia bloques de divisas.

Las economías más grandes del sudeste asiático ya están liquidando cada vez más los pagos entre sí directamente, impidiendo el dólar. Los bancos centrales de Asia a Oriente Medio están reflejando líneas de intercambio también de divisas bilaterales, con la intención de reducir la dependencia del dólar.

Hoy, como en la era de las puntocom, el dólar parece estar beneficiándose de su condición de refugio seguro. Pero esto no es un voto de confianza en la economía estadounidense, y vale la pena recordar que los analistas alcistas ofrecieron la misma razón para comprar acciones tecnológicas en sus valoraciones máximas recientes: no hay alternativa. Eso terminó mal. Ninguna alternativa no es una estrategia de inversión viable, especialmente cuando los fundamentos se están deteriorando.

Así que no te dejes engañar por el dólar fuerte. Se acerca un mundo post-dólar.