El difícil escenario que pronostican las empresas para los commodities para este año

Los directores financieros de las mayores empresas de comercio de materias primas del mundo afirmaron que 2022 fue un año récord en beneficios , marcando un hito para el sector que probablemente no se repita en 2023.

La rentabilidad sería probablemente menor este año ya que los mercados de materias primas han vuelto a niveles normales de volatilidad, dijeron Trafigura, Vitol, Gunvor, Mercuria y CCI en la Commodities Global Summit del Financial Times.

Los mayores operadores de materias primas cosecharon beneficios récord en 2022 impulsados por la extrema volatilidad de los mercados energéticos, incluyendo al gas que multiplicó por 10 su precio en el mercado europeo después de que Rusia cortara el suministro a Europa tras la invasión de Ucrania.

"La magnitud de esto es algo que no creo que haya visto ningún mercado energético", dijo Jeff Webster, CFO del grupo Gunvor, con sede en Suiza.

Jeff Dellapina, CFO de Vitol, la mayor comercializadora independiente de energía del mundo, afirmó que este año probablemente se produzca una "compresión de la volatilidad" en los mercados de materias primas .

Vitol reveló esta semana que su volumen de negocio casi se duplicó en 2022, hasta los u$s 505.000 millones, frente a los u$s 279.000 millones del año anterior.

Vitol no ha revelado su ganancia de 2022, pero varios actores del mercado creen que sus ingresos netos se duplicaron con creces, desde los niveles ya récord de 2021, hasta superar los u$s 10.000 millones, aunque sus cuentas son preliminares. La empresa declinó hacer comentarios.

Las grandes casas de trading se beneficiaron de su acceso al capital el año pasado, lo que les permitió seguir operando incluso en mercados extremadamente volátiles cuando aumentaron los requisitos de capital.

"[El año pasado] fue una oportunidad para aprovechar unos márgenes decentes. Creo que todo eso está cambiando un poco ahora", afirmó Dellapina. " El año pasado fue probablemente un pico cíclico ".

Webster se mostró de acuerdo, afirmando que "probablemente el año pasado fue un pico en términos de extremos de volatilidad y, probablemente, también de rentabilidad".

Richard Dolcetti, responsable financiero de CCI, afirmó: "Cuando hay volatilidad en los mercados y desequilibrios extremos entre la oferta y la demanda, nuestro papel es intervenir". Cuando se consigue hacerlo con éxito, "se gana dinero", añadió.

Aunque parte de la volatilidad de los mercados de materias primas se ha enfriado, Christophe Salmon, CFO de Trafigura, dijo que esperaba una vuelta a patrones de negociación más salvajes en los próximos años .

"Creo que la volatilidad en los mercados de commodities ha llegado para quedarse", afirmó. "No sólo estamos hablando de Rusia, sino también de China. Hablo de la transición energética, que intrínsecamente desencadenará más volatilidad en varios mercados."

Guillaume Vermersch, CFO del grupo Mercuria, afirmó que "la volatilidad intrínseca se mantiene" y que "los problemas fundamentales no están resueltos".

La mayoría de las empresas privadas mantienen sus resultados financieros en secreto, pero las pocas cifras divulgadas hasta ahora baten todos los récords.

Trafigura, la única gran empresa privada que publica sus resultados, obtuvo un beneficio trimestral récord de u$s 3500 millones en el cuarto trimestre, que se suman a los u$s 7100 millones de beneficio neto del ejercicio cerrado en octubre, un récord anual.

Mercuria, con sede en Suiza y registrada en Chipre, obtuvo beneficios netos de u$s 3000 millones en el ejercicio de 2022, frente a los u$s 1250 millones del año anterior, sobre una facturación de u$s 174.000 millones.

En Glencore, que cotiza en Bolsa, los beneficios de su división comercial (antes de intereses e impuestos) ascendieron a u$s 6400 millones el año pasado, un 73% más que el año anterior.