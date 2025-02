Cuánto realmente hay que creer las amenazas de Donald Trump

Los mercados fueron tontos el sábado, y sagaces jueces del carácter el lunes. Cuando Donald Trump anunció aranceles contra los vecinos de Estados Unidos el pasado fin de semana, los inversores que habían hablado desde noviembre de un presidente estadounidense incomprendido y engañosamente pragmático quedaron en evidencia por ingenuos. Durante 48 horas. Luego, más o menos, los reivindicó.

Los aranceles se han pospuesto a cambio de garantías canadienses y mexicanas sobre el tráfico transfronterizo de drogas y otros problemas de Trump. Los bancos de inversión pueden posponer hasta marzo las avergonzadas llamadas a sus clientes.

El mundo haría bien en relajarse, por supuesto. Trump tiene el potencial de destrozar el sistema comercial en los próximos años, aunque lo haga a los tumbos. Pero, aunque sólo sea eso, los últimos días han sido una lección en el arte de tratar con él.

Como Trump es tan rápido para discutir, la gente tiende a pasar por alto que también es rápido para llegar a acuerdos. Casi nunca llega a un acuerdo tan duro como su beligerancia parece prometer. En 2020, China compró algo de paz con una promesa vaga y difícil de cumplir de reducir el desequilibrio comercial entre ambos países. ("El mayor acuerdo que nadie haya visto jamás", lo llamó, con un énfasis revelador para la percepción externa). Del mismo modo, no abandonó el Nafta, sino que hizo pasar una versión revisada del mismo por un golpe de efecto personal.

Siendo un egoísta, no un fanático, lo que le importa es su reputación como hacedor de tratos. Para mantenerla, necesita un flujo regular de ellos. Así que su contenido pasa a un segundo plano. Podemos burlarnos, pero la lección para los países que se enfrentan a Trump es alentadora: dale algo que pueda llamar victoria. La concesión no tiene por qué ser enorme y, de hecho, él cooperará para resaltar su importancia.

Tampoco parece importarle mucho la moneda con la que le paguen. Trump está abierto a lo que Henry Kissinger llamaba "vinculación". Si está molesto por una cosa, se le puede calmar con un gesto sobre algo aparentemente no relacionado. ¿Querés evitar una guerra comercial, Europa? Gasta más en defensa. ¿Querés evitar la traición a Ucrania? Suaviza la regulación del sector tecnológico. Es difícil saber qué es más revelador de la tregua de Trump con sus homólogos del norte y del sur: la pequeñez de sus concesiones (Justin Trudeau) va a nombrar un "zar" del fentanilo) o el hecho de que la economía y la política de drogas se mezclen así.

Así que sí, Trump amenaza con desplazar la inversión industrial de Europa a EE.UU. Pero Europa tiene mucho que ofrecerle, precisamente porque sus quejas son muy numerosas. En ese sentido, puede ser más fácil de derrotar que Joe Biden, que no pensaba que la OTAN fuera un club de aprovechados ni que la Unión Europea fuera una conspiración contra Silicon Valley. No había nada que Europa pudiera ofrecerle en esos frentes que le hiciera ceder en el plan industrial America First. Con Trump, puede que lo haya. La propia paranoia de su visión del mundo -en la que EE.UU. está siendo estafado por casi todo el mundo, casi todo el tiempo- significa que hay muchos puntos de entrada para una negociación.

Si Trump es esa cosa paradójica, un blando agresivo, entonces se muestra en sus relaciones personales, no sólo en su política internacional.

Basta pensar en todos los republicanos que alguna vez le fueron hostiles y que han vuelto a caerle en gracia. Una temporada en la perrera de Trump es desagradable, pero a menudo breve, ya que todo lo que hay que hacer para salir es dejar de luchar contra él. Su propio vicepresidente es un antiguo crítico vehemente. También lo es su secretario de Estado. Esto no debe confundirse con magnanimidad o grandeza de alma por parte de Trump. Por el contrario, sospecho que prefiere el placer lento de que alguien se someta a él durante años que la euforia única de destruirlo. Hay algo de César en su creencia de que la emasculación definitiva de un enemigo es perdonarle la vida.

De hecho, Trump podría incluso preferir a antiguos detractores que doblan la rodilla ante él antes que a seguidores fieles de toda la vida. Porque, ¿dónde está el sentido de la conquista con ellos?

Una y otra vez, ya sea en el ámbito personal o en el geopolítico, un pequeño paso hacia Trump ha tendido a ser bien recibido. La extravagante fealdad de sus declaraciones hace que esto sea difícil de ver. Cuando un presidente estadounidense quiere "tomar el control" de Gaza y convertirla en una Costa Azul levantina, tirarle un hueso -en comercio, en lo que sea- parece inútil. Pero los hechos son los hechos. Por supuesto, el problema de este argumento es que se socava a sí mismo. Si la costumbre del presidente de declarar la victoria en las disputas casi tan fácilmente como las inicia se convierte en un lugar común, una cosa que la gente sabe, su ego no lo tolerará. Aumentará sus exigencias.

Hasta entonces, los países que se enfrenten a él tendrán que usar lo que tienen. El inquieto anhelo de Trump por llegar a "acuerdos", como prueba de su influencia personal, es algo que puede explotarse. Al final, sean cual fueran las noticias que le salven la cara el lunes por la mañana, los mercados siguen siendo ingenuos con respecto a él. Para cualquiera que reconozca que el comercio y el internacionalismo han mejorado la suerte de la humanidad, no hay buenas noticias para los próximos cuatro años, sólo formas menos malas de operar en la tormenta.