Cuál es el impacto real de los aranceles de Trump en la economía

Analizar la política arancelaria de Donald Trump es como disparar a un blanco móvil. Después de haber dicho con convicción el fin de semana que no había "nada" que México, Canadá y China pudieran hacer para evitar la imposición de aranceles, el lunes México y Canadá lograron negociar una prórroga.

Ya es bastante difícil predecir los efectos de las políticas del presidente estadounidense, pero mucho más cuando demasiadas cosas sorprenden a todos simultáneamente, incluido el propio Trump.

Lo que no sabemos es lo siguiente: si los aranceles estadounidenses se producirán; si son temporales o permanentes; si son una moneda de cambio o un castigo. No sabemos qué represalias impondrán otros países. Todas estas cosas son cruciales, incluso antes de entrar en las profundas incertidumbres que subyacen en los modelos de los economistas.

Al anunciar los aranceles el fin de semana, el Presidente de Estados Unidos humilló a su Secretario del Tesoro, que sólo un par de días antes había promocionado una versión más suave de las tarifas. Scott Bessent tampoco tenía ni idea.

El domingo, Trump había justificado los aranceles basándose en la culpabilidad de los tres países en la adicción estadounidense al fentanilo, la laxitud de la seguridad fronteriza, los déficits comerciales y sus ambiciones territoriales sobre suelo canadiense. Por supuesto, su estimación de un déficit comercial canadiense de 200.000 millones de dólares era aproximadamente cuatro veces superior. Trump tampoco tiene ni idea.

En un mundo en el que nadie sabe nada con certeza, he aquí un intento de dar algo de contexto. Una cosa en la que no me detendré es en el ínfimo precio que Trump sacó por retirar la amenaza arancelaria inmediata. México parece haber prometido enviar tropas a su frontera norte, donde ya están destacadas, y Canadá prometió crear un zar del fentanilo.

¿Cuál era el tamaño de los aranceles propuestos?

Tras los anuncios de Trump, no tardaron en sobrevolar algunas cifras comerciales fantásticas, como el hecho de que el 90% de las paltas que se consumen en EE.UU. provienen de México. Pero lo que realmente queremos saber es la proporción de importaciones estadounidenses que se enfrentarán a nuevos aranceles.

Obviamente, esa cifra cambiará con el tiempo porque los importadores estadounidenses buscarán otros proveedores, pero es un buen punto de partida.

Según las últimas cifras de la Oficina del Censo de EE.UU. para los 12 meses hasta noviembre de 2024, aproximadamente el 40% de las importaciones totales de EE.UU. proceden de México, Canadá y China. Con unas importaciones de crudo de Canadá durante el mismo periodo de unos u$s100.000 millones (suponiendo un precio Western Canada Select de u$s60 el barril), algo más de la mitad de estas importaciones estarían sujetas a un nuevo arancel del 25% y el resto del 10%.

Estas cifras permiten otro cálculo aproximado. Con aproximadamente el 40% de las importaciones sometidas a un arancel adicional de aproximadamente el 20% en promedio, podemos calcular las tasas arancelarias globales para EE.UU. Si se impone en su totalidad, y con unas pautas comerciales constantes, el arancel promedio ponderado de EE.UU. aumentaría algo menos de ocho puntos porcentuales.

Por lo tanto, poniendo esto en contexto histórico, el anuncio de Trump del fin de semana fue enorme.

Los aranceles fueron mayores que la disminución de los derechos asociados con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt, por sus siglas en inglés) original después de la Segunda Guerra Mundial y los aranceles Smoot-Hawley que vinieron con la Gran Depresión en la década de 1930.

A Trump le gusta comparar sus aranceles con los del 25º presidente estadounidense, el también republicano William McKinley, que impuso un arancel del 49,5% en 1890. Las comparaciones con los efectos de los aranceles de McKinley también demuestran verdades importantes.

Los datos de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. muestran que el arancel promedio ponderado de EE.UU. descendió tras su imposición en octubre de 1890 porque la proporción de importaciones de bienes estadounidenses sujetos a aranceles cayó del 55% en 1891 al 41% en 1894.

No se lo digan al presidente, que ve los aranceles como una fuente de ingresos, pero los ingresos arancelarios globales también cayeron porque el comercio de bienes arancelados se redujo drásticamente.

En la década de 1890, lo que McKinley también encontró pronto fue que el apoyo a su partido republicano disminuyó casi tan rápidamente como los ingresos arancelarios.

Sorpresa, sorpresa, a la gente no le gustaban los precios más altos.

El partido de McKinley perdió casi la mitad de sus escaños en las elecciones de 1890 para la Cámara de Representantes justo un mes después de que se impusieran los aranceles. ¿Le importa a Trump? Quién sabe. ¿Lo sabe él? No parece que lo sepa.

¿Cuál es la magnitud de los efectos económicos?

Suponer patrones comerciales constantes es una base terrible para una previsión, pero voy a seguir con ella porque es útil para demostrar la escala. Las importaciones de bienes representan aproximadamente el 10% del PBI de EE.UU., y si el precio de estos bienes aumentara un 8% (la magnitud del aumento arancelario global), el nivel de precios de EE.UU. subiría aproximadamente un 0,8%. Por eso los economistas sugieren un efecto sobre la inflación de entre el 0,5% y el 1%.

Es una cifra sensata, pero también una previsión terrible. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto las empresas utilizarán los aranceles como excusa para impulsar otras subas de precios o si los aranceles serán absorbidos en los márgenes o por algunos exportadores a EE.UU.

El impacto económico más amplio de los aranceles de Trump representa en general un shock de oferta para EE.UU. y un shock de demanda para otras economías.

Dicho esto, escalar los efectos económicos es extremadamente difícil. Sabemos que los aranceles y las disrupciones de la cadena de suministro son potencialmente muy importantes para el crecimiento y la inflación, y también que los efectos son casi siempre difíciles de ver en los modelos económicos mundiales, que tienden a descartar las grandes disrupciones porque se estimaron sobre la base de cambios muy pequeños.

En otras palabras, probablemente convenga hacer más caso a Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, cuando afirma que una guerra comercial mundial con aranceles del tipo ojo por ojo podría generar un resultado "catastrófico".

¿Qué piensan los consumidores estadounidenses?

El gasto de los consumidores estadounidenses fue notablemente fuerte en las cuentas nacionales del cuarto trimestre publicadas la semana pasada por la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. Aún más interesante fue que gran parte del crecimiento real del gasto procedió de los bienes duraderos. Estos contribuyeron con 0,85 puntos porcentuales al crecimiento anualizado del 2,3% registrado en el cuarto trimestre.

¿Estaban los consumidores estadounidenses anticipándose a los aranceles y comprando antes de que subieran los precios? Es muy posible. Los datos sugieren que es una explicación plausible y que probablemente iría seguida de una protesta de los consumidores si persisten los aranceles elevados.