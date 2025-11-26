Una ciudad romana en el país: queda a una hora de la capital y es ideal para una escapada histórica. (Fuente: Cultura Castilla-La Mancha)

En pleno corazón de La Mancha y a poco más de una hora de Madrid, Saelices se alza sobre una colina que domina el paisaje. Este pequeño municipio esconde uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de España: el Parque Arqueológico de Segóbriga, una joya de la época romana que atrae a viajeros, curiosos e historiadores por igual.

Rodeado de campos y con el cerro de Santa Quiteria como su punto más alto, Saelices combina el encanto de un pueblo tradicional con la grandeza de un pasado que aún se mantiene vivo entre ruinas y vestigios milenarios.