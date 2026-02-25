Ezcaray, una pintoresca villa enclavada en la Sierra de la Demanda, se ha convertido en uno de los destinos más valorados de España tras ser distinguido por la Organización Mundial del Turismo (UN Tourism), dependiente de la ONU, como uno de los Best Tourism Villages del mundo. Este reconocimiento destaca a los pueblos que impulsan el turismo sostenible y preservan su patrimonio cultural, natural y social. Con poco más de 2000 habitantes, Ezcaray combina historia, naturaleza y una gastronomía de primer nivel. Su arquitectura tradicional, sus festivales y la hospitalidad de su gente lo han posicionado como la “primera villa turística” de La Rioja, además de ser un destino perfecto para quienes buscan desconexión, deportes al aire libre o una experiencia culinaria auténtica. El corazón histórico de Ezcaray está marcado por la majestuosa iglesia de Santa María la Mayor, construida entre los siglos XII y XVI. Este templo, declarado Monumento Histórico-Artístico, destaca por su estilo gótico aragonés, sus torres cilíndricas y su imponente balconada con escudos de antiguos señores. En su interior, las bóvedas de crucería y los medallones revelan el esplendor arquitectónico de una época. Otro símbolo del pueblo es la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara, del siglo XVIII, junto al edificio del tinte, conocido como El Fuerte. Ambos representan el pasado industrial de la villa, que supo combinar tradición textil, artesanía y desarrollo turístico. Ezcaray se encuentra al suroeste de La Rioja, en el valle del Oja. Llegar en coche es sencillo desde varias ciudades: Entre montañas, historia y hospitalidad, Ezcaray se consolida como uno de los destinos rurales más encantadores y sostenibles del país, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza invita a quedarse.