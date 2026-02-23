Entre tradiciones centenarias y el aroma característico del jamón curado, Guijuelo se posiciona como el pueblo más destacado de España para disfrutar del jamón ibérico. Este destino, ubicado en el sudeste de Salamanca, ofrece una experiencia gastronómica integral que combina cultura, naturaleza y sabor. Cada rincón del pueblo rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos del país. La región no solo representa un paraíso para los paladares más exigentes, sino que también constituye una escapada perfecta para quienes desean conocer la auténtica tradición gastronómica española. Además de su oferta culinaria, es posible visitar fábricas, museos dedicados a la industria chacinera y participar en degustaciones o actividades en las dehesas donde se crían los cerdos ibéricos. Guijuelo se localiza en el sudeste de la provincia de Salamanca, en la comunidad de Castilla y León. Este municipio está rodeado por la Sierra de Béjar, un entorno natural caracterizado por encinas y alcornoques, donde se alimentan los cerdos ibéricos. Esta área concentra más de 150 empresas jamoneras y chacinera, que representan una parte fundamental de la economía local y del turismo gastronómico. La denominación de origen fue la primera reconocida oficialmente en España, estableciendo a Guijuelo como el epicentro del jamón ibérico. Los cerdos se alimentan principalmente de bellota, lo que proporciona grasas saludables y un sabor inconfundible. El jamón ibérico de Guijuelo es célebre por su sabor suave, textura untuosa y aroma delicado. El clima frío y seco de la región favorece un curado natural, con una menor cantidad de sal, lo que le confiere un matiz más dulce en comparación con otros jamones ibéricos. Además, su producción artesanal preserva una tradición que ha sido transmitida de generación en generación, la cual actualmente forma parte del patrimonio cultural y gastronómico de Castilla y León. La ruta se encuentra adecuadamente señalizada y presenta paisajes típicos de la meseta castellana, perfectos para disfrutar de una escapada gastronómica de un día o un fin de semana. Guijuelo se localiza a aproximadamente 210 kilómetros de Madrid. El trayecto en automóvil requiere cerca de dos horas y media. La opción más directa consiste en utilizar la autovía A-50 desde Madrid hacia Salamanca y, desde este punto, proseguir por la A-66 en dirección a Béjar.