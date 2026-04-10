España es un paraíso para los amantes de la naturaleza, pero existe una ruta de senderismo poco conocida del sur del país que está captando la atención de los viajeros más intrépidos. Excavada directamente en la piedra, este sendero ofrece una experiencia única al sobrevolar un enorme cañón y atravesar un inmenso puente colgante que desafía cualquier sensación de vértigo. Hablamos de una alternativa espectacular en la provincia de Málaga, que comparte la esencia del famoso Caminito del Rey pero mantiene un aura de descubrimiento y exclusividad. Esta ruta se caracteriza por discurrir a través de un desfiladero natural impresionante, donde las paredes verticales de roca caliza alcanzan alturas superiores a los 300 metros. Lo que hace que este recorrido sea tan especial es su construcción: gran parte del trazado está excavado en la propia piedra o se sostiene mediante pasarelas de madera ancladas al abismo. Caminar por este entorno permite observar de cerca la magnitud de una enorme grieta geológica, ofreciendo panorámicas que hasta hace poco solo estaban al alcance de escaladores expertos. La sensación de caminar entre paredes colosales mientras el cauce del río fluye cientos de metros más abajo es, sin duda, el mayor atractivo para quienes buscan una escapada de aventura este año. El punto culminante de este sendero es su inmenso puente colgante. Esta estructura de ingeniería permite cruzar de un lado al otro del cañón, ofreciendo una vista aérea inigualable del precipicio. Aunque el puente está diseñado con los más altos estándares de seguridad, la sensación de estar suspendido en el aire en medio de un cañón tan profundo es una de las emociones más intensas que se pueden vivir en el senderismo nacional. A pesar de su espectacularidad y de las imágenes de vértigo que proyecta, la ruta es considerada fácil para personas acostumbradas a caminar. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos antes de lanzarse a la aventura: