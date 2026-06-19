El precio de la electricidad vuelve a captar la atención de millones de consumidores en España. Este viernes 19 de junio de 2026, el coste medio de la luz se sitúa en 0,1424 euros por kilovatio hora (euro/kWh), aunque las diferencias entre las franjas horarias resultan muy significativas y pueden marcar una gran diferencia en la factura mensual.

Los usuarios con tarifa regulada PVPC deben prestar especial atención al reloj, ya que el precio cambia cada hora en función del mercado mayorista. Por ese motivo, planificar el uso de electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas o hornos puede traducirse en un ahorro importante.

Durante la jornada, la hora más económica se registrará entre las 14:00 y las 15:00 hora s, con un precio de apenas 0,03489 €/kWh. En cambio, el tramo más costoso llegará entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el coste alcanzará los 0,26525 €/kWh, más de siete veces por encima del mínimo diario.

¿Cuáles son las horas más baratas y más caras para consumir electricidad?

La diferencia entre las franjas horarias vuelve a ser uno de los aspectos más destacados de la jornada. Los hogares que concentren su consumo durante las horas centrales del día podrán beneficiarse de precios mucho más bajos que aquellos que utilicen la mayor parte de la energía durante la noche.

¿Cuáles son las horas más baratas y más caras para consumir electricidad? Fuente: Freepik.

La recomendación para quienes cuentan con tarifa regulada consiste en trasladar tareas de alto consumo energético a las primeras horas de la tarde. Acciones cotidianas como poner la lavadora, cargar vehículos eléctricos o utilizar electrodomésticos de gran potencia pueden resultar considerablemente más económicas en esos momentos.

Por el contrario, el tramo comprendido entre las 21:00 y las 22:00 horas será el más desfavorable para el bolsillo . Los expertos aconsejan evitar consumos innecesarios durante ese periodo para reducir el impacto en la factura eléctrica.

¿Por qué cambia el precio de la luz cada hora?

El sistema eléctrico español establece gran parte de los precios a partir del comportamiento del mercado mayorista. La oferta y la demanda de energía, la producción renovable disponible, las condiciones meteorológicas y el coste de determinadas tecnologías de generación influyen directamente en el valor final de cada hora.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Por esta razón, los consumidores acogidos a la tarifa PVPC observan variaciones constantes a lo largo del día. Los precios se actualizan diariamente y permiten conocer con antelación cuáles serán los momentos más favorables para consumir electricidad.

Además, las diferencias entre la tarifa regulada y las ofertas del mercado libre pueden provocar resultados distintos en cada hogar. Mientras algunos contratos mantienen precios estables durante todo el día, otros reflejan de forma directa las oscilaciones del mercado eléctrico, lo que convierte la planificación del consumo en una herramienta clave para ahorrar dinero.