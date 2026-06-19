Construyen el centro comercial más grande de la capital: contará con más de 260 locales y estacionamiento para más de 6000 autos

Madrid se prepara para recibir el centro comercial más grande de su historia. Valdebebas Shopping promete convertirse en el nuevo referente de compras, ocio y gastronomía en la capital española.

Con una superficie de aproximadamente 362.000 metros cuadrados , más de 260 locales y capacidad para más de 6000 vehículos en su aparcamiento, este macroproyecto transformará la oferta comercial del norte de la ciudad.

Abrirá el shopping más grande la Ciudad: tendrá más de 260 locales y estacionamiento para 6000 autos. Foto: @HilosValdebebas

Así será la construcción del Valdebebas Shopping

El complejo se ubicará en Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, muy cerca de IFEMA, el Hospital Isabel Zendal y la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esta posición privilegiada lo convierte en un punto de encuentro ideal tanto para madrileños como para visitantes y turistas.

El proyecto contempla dos grandes edificios conectados por una plaza central al aire libre, que funcionará como corazón del complejo. Esta plaza será escenario de eventos, terrazas, actividades de temporada y punto de encuentro, más allá del simple tránsito entre tiendas.

Su arquitectura, firmada por Chapman Taylor, apuesta por líneas curvas, fachadas blancas, amplias galerías, grandes lucernarios, vegetación integrada y azoteas transitables, siguiendo las tendencias de los centros comerciales modernos de “arquitectura cebra”.

¿Qué locales tendrá este nuevo centro comercial?

Valdebebas Shopping albergará alrededor de 260-280 establecimientos, incluyendo grandes cadenas de retail, operadores internacionales y una potente oferta gastronómica. Destacará un complejo de cines Kinépolis de última generación con tecnología avanzada, como salas 4DX, que se posicionará como referencia del ocio en el norte de la capital.

La planta de restauración incluirá terrazas al aire libre, food hall y conceptos pensados para todas las franjas horarias: desde desayunos hasta tardeo y cenas de fin de semana. Además de tiendas de moda, ocio y restauración, el centro buscará ofrecer una experiencia integral de compras y entretenimiento.

En cuanto al aparcamiento, el proyecto contempla más de 6000 plazas (alrededor de 6400 según algunas referencias), lo que facilitará el acceso en coche y resolverá uno de los principales problemas de los grandes centros comerciales.

El impacto económico y la creación de empleo

La inversión prevista ronda los 500 millones de euros. Se espera que genere miles de empleos: entre 5000 y 6000 puestos directos (en tiendas, restauración, cines, gestión, seguridad y limpieza) y unos 3000-3500 indirectos relacionados con logística, mantenimiento y servicios externos.

Construyen el centro comercial más grande de la capital: contará con más de 260 locales y estacionamiento para más de 6000 autos @HilosValdebebas

Este desarrollo se enmarca en la expansión urbana de Valdebebas y complementará el crecimiento residencial y de infraestructuras de la zona, impulsando la economía local y regional.

¿Cuándo abre el centro comercial?

Aunque los plazos se han ajustado, el objetivo principal sigue siendo la apertura a lo largo de 2027. Las obras deberían avanzar de forma plena durante 2026, pendientes del ritmo constructivo y la coordinación con mejoras en accesos y transporte público.

De esta manera, el Valdebebas Shopping no solo será el centro comercial más grande de Madrid capital, sino que se posicionará entre los mayores de España, superando en dimensiones a muchos de los actuales referentes.