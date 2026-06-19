Oficial | El Gobierno envía inspectores casa por casa para revisar pensiones y podrá dar de baja sus prestaciones

Miles de jubilados y pensionistas deben cumplir con un requisito clave para mantener el cobro de sus prestaciones: la acreditación de la denominada fe de vida. Se trata de un mecanismo utilizado por los organismos previsionales para comprobar que los beneficiarios continúan con vida y conservan el derecho a percibir los pagos correspondientes.

Las autoridades responsables de la gestión de las pensiones pueden llevar adelante controles específicos cuando no logran verificar la situación de un beneficiario a través de los procedimientos habituales.

En determinados casos, estas comprobaciones incluyen visitas domiciliarias destinadas a confirmar la identidad y la existencia de la persona que recibe la prestación.

La medida forma parte de los sistemas de control que buscan evitar pagos indebidos y garantizar el correcto funcionamiento de los programas de jubilaciones y pensiones. Quienes no cumplan con los requerimientos de verificación pueden enfrentar la suspensión temporal de sus haberes hasta regularizar su situación.

¿Qué es la fe de vida y para qué sirve?

La fe de vida es un procedimiento administrativo mediante el cual los organismos previsionales verifican que una persona jubilada o pensionada continúa con vida. Este control permite garantizar que las prestaciones lleguen exclusivamente a quienes tienen derecho a cobrarlas.

¿Qué es la fe de vida y por qué es esencial para los pensionistas fuera de España?

En muchos casos, la acreditación se realiza de forma automática gracias al intercambio de información entre registros civiles, bancos y organismos públicos. Sin embargo, existen situaciones en las que las autoridades necesitan solicitar documentación adicional o realizar verificaciones complementarias.

El objetivo principal de este sistema consiste en prevenir fraudes, evitar errores administrativos y proteger los recursos destinados al pago de las prestaciones sociales.

¿Qué puede pasar si no se acredita la supervivencia?

Cuando los organismos no consiguen confirmar la situación de un beneficiario, pueden iniciar un proceso de revisión para obtener información actualizada. Durante ese procedimiento se notifican los requerimientos correspondientes y se brinda la posibilidad de presentar la documentación necesaria.

Si la verificación no se completa dentro de los plazos establecidos , la prestación puede quedar suspendida hasta que el titular demuestre que cumple con los requisitos exigidos. Una vez regularizada la situación, el organismo analiza la reactivación de los pagos.

Las autoridades recomiendan mantener actualizados los datos personales y atender cualquier comunicación oficial relacionada con la fe de vida para evitar inconvenientes en el cobro de jubilaciones y pensiones.