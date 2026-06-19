Llega el nuevo submarino a las Fuerzas Armadas: podrá ocultarse tres semanas bajo el agua y es de producción nacional

La industria naval de defensa española vive un momento histórico. Navantia ha iniciado en su astillero de Cartagena las pruebas del revolucionario sistema de Propulsión Independiente del Aire (AIP) que equipará al submarino S-83 ‘Cosme García’, la tercera unidad de la clase S-80 destinada a la Armada Española.

Este avance coloca a España entre los pocos países del mundo capaces de desarrollar y construir submarinos convencionales de última generación con tecnología nacional de alto nivel.

Llega el nuevo submarino a las Fuerzas Armadas: podrá ocultarse tres semanas bajo el agua y es de producción nacional Navantia

¿Cómo es el nuevo submarino de la Armada española?

Las pruebas se realizan en la sección específica del S-83, una pieza de 12 metros de longitud y aproximadamente 400 toneladas de peso, que se integrará posteriormente con el casco resistente del submarino. Esta sección se encuentra en una instalación especial de pruebas del Astillero de Cartagena conocida como IPS3.

Los ensayos han comenzado con la primera carga de oxígeno líquido y bioetanol, combustibles esenciales para el funcionamiento del sistema. A diferencia de generaciones anteriores de AIP, el sistema español no almacena hidrógeno a bordo, sino que lo genera bajo demanda mediante un proceso químico a partir del bioetanol (de origen agrícola). Este hidrógeno alimenta una pila de combustible que proporciona propulsión en inmersión.

Las pruebas en banco simulan condiciones reales de operación, incluyendo profundidad de inmersión y velocidad de navegación, tanto en proa como en popa. El objetivo es validar y ajustar el sistema antes de su integración final, reduciendo riesgos y optimizando plazos.

¿Cómo es el nuevo sistema de propulsión del submarino que lo distingue de los demás?

El sistema AIP permite al submarino generar energía bajo el agua sin necesidad de emerger o utilizar el snorkel para recargar baterías. Gracias a esta tecnología, el S-83 podrá permanecer oculto bajo el agua durante tres semanas, multiplicando su autonomía y discreción operativa respecto a los submarinos convencionales equipados solo con baterías de plomo-ácido, cuya permanencia en inmersión se mide habitualmente en días.

Llega el nuevo submarino a las Fuerzas Armadas: podrá ocultarse tres semanas bajo el agua y es de producción nacional Navantia

Este hito es especialmente relevante en el actual contexto geopolítico, donde la capacidad de operar de forma sigilosa resulta clave para misiones de vigilancia, inteligencia, guerra antisubmarina y protección de intereses estratégicos nacionales.

Los cuatro submarinos que incluye el programa S-80 y son el orgullo nacional

El programa S-80 incluye cuatro submarinos:

S-81 Isaac Peral (ya entregado y operativo)

S-82 Narciso Monturiol (en pruebas de puerto y navegación)

S-83 Cosme García

S-84 Mateo García de los Reyes (en construcción).

Junto al AIP, todos ellos poseen sistemas de combate de última generación, sensores avanzados y una arquitectura optimizada para operaciones prolongadas. Su desarrollo representa uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos de la industria de defensa española en décadas, con una elevada participación de tecnología nacional.