El intento de Shein por consolidarse en el mercado físico europeo ha tenido un recorrido mucho más breve de lo previsto.

La compañía china, convertida en uno de los grandes nombres de la moda ultrarrápida, cerrará en los próximos meses su tienda permanente en París, inaugurada apenas en noviembre de 2025 y presentada en su momento como un hito dentro de su estrategia de expansión fuera del entorno digital.

El grupo SGM, cofundado por Frédéric Merlin y gestor de los grandes almacenes desde 2023, anunció que cedía el fondo de comercio del BHV Marais al equipo directivo del centro, que decidió “poner fin” a la criticada asociación con el gigante asiático.

Los motivos detrás del cierre de la tienda en París. Shutterstock

Por qué la primera tienda de Shein en el mundo duró menos de un año

El establecimiento estaba situado en Le BHV Marais, en pleno barrio de Le Marais, una de las zonas comerciales más emblemáticas de la capital francesa.

Aquella apertura supuso la primera presencia física estable de Shein en todo el mundo, pero desde el inicio estuvo rodeada de controversia. Parte del comercio local y varias marcas del propio complejo cuestionaron tanto el impacto del modelo de negocio de la firma como su encaje dentro de un espacio tradicional de retail.

La inauguración provocó un escándalo inmediato y aceleró la huida de marcas de prestigio como Dior, Sandro y Guerlain, descontentas con la llegada de la enseña china acusada de destruir el comercio francés tradicional. Con el paso de los meses, las tensiones no solo no se redujeron, sino que aumentaron.

El error comercial cometido por los inversores detrás del local de Shein. Fuente: Bloomberg Benjamin Girette

Por qué cierra la tienda más importante de Shein en Europa

La decisión de poner fin a la colaboración no ha partido directamente de Shein, sino de la dirección del propio BHV, que optó por desmantelar la alianza tras revisar sus efectos en el conjunto del centro comercial. SGM aceptó la propuesta presentada por Karl-Stéphane Cottendin, exdirector general del BHV y del grupo SGM, que dejó sus funciones para liderar esta nueva etapa.

Cottendin reconoció abiertamente que esta “experimentación” fue “un error estratégico”, y consideró que, idealmente, Shein habrá abandonado el BHV Marais para Navidad. Su objetivo ahora es devolver al centro su uso histórico: hogar, decoración, bricolaje y muebles, con la posibilidad de abrir incluso un hotel en el espacio.

Frédéric Merlin, por su parte, defendió que el BHV “debía cerrar” antes de su compra en 2023 al grupo Galeries Lafayette y que la operación “descarriló”, en parte porque no pudo comprar los locales del centro comercial.

El cierre afectará a más tiendas en Francia

El impacto no se limitará a la tienda parisina. El anuncio también afecta a otro BHV próximo a París, aunque no a los siete establecimientos abiertos en el resto de Francia, que siguen gestionados por SGM y de los cuales cinco han acogido este año instalaciones de Shein.

El Parlamento francés debate además una proposición de ley para frenar el auge de la moda ultrarrápida, con Shein y Temu en el punto de mira por su coste ambiental y supuesta competencia desleal.

El ministro de Comercio, Serge Papin, confirmó que empresas europeas como Zara, H&M, Kiabi y Decathlon quedarán exentas de las medidas de esta ley, entre ellas la prohibición de anunciarse.