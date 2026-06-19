Tras años de espera, construirán una nueva autopista que circunvalará toda la ciudad y reducirá el tráfico en hora pico

La transformación de la actual N-120 en autovía representa el avance más concreto de una infraestructura reclamada durante más de dos décadas por los territorios del norte provincial y del noroeste peninsular.

El proyecto permitirá crear una gran circunvalación que mejorará la movilidad, reducirá los tiempos de viaje y aliviará la congestión que se registra diariamente en los accesos urbanos.

La iniciativa forma parte de un plan de modernización de las comunicaciones terrestres que busca reforzar la conexión entre distintos puntos estratégicos de la región.

Durante años, vecinos, transportistas y autoridades locales reclamaron una solución para una vía que soporta un elevado volumen de tráfico y que presenta importantes limitaciones para absorber la demanda actual.

Las obras previstas convertirán varios tramos de la carretera en una infraestructura de alta capacidad, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos tanto de particulares como del transporte de mercancías.

Además, la nueva configuración permitirá desviar parte del tránsito que actualmente atraviesa zonas urbanas, una situación que genera retenciones especialmente durante las horas punta.

¿Por qué esta autovía es considerada una obra histórica?

La demanda para transformar la N-120 en autovía se remonta a más de veinte años. A lo largo de este tiempo, diferentes administraciones estudiaron alternativas, pero los avances fueron limitados y numerosos proyectos quedaron pendientes de ejecución.

Convertirán una carretera en autovía para conectar el norte de la provincia. Foto: Ministerio de Transporte

La importancia de esta infraestructura radica en que conecta áreas clave del norte peninsular y sirve como corredor para la actividad económica. Empresas de transporte, sectores productivos y municipios de la zona consideran que la mejora de la vía puede impulsar la competitividad y favorecer nuevas inversiones.

Además de los beneficios económicos, la futura autovía permitirá reducir riesgos asociados a una carretera que registra una elevada intensidad de circulación. La separación de sentidos de circulación y la mejora de los accesos contribuirán a disminuir la siniestralidad.

¿Cómo cambiará la movilidad de los conductores?

Uno de los efectos más visibles será la reducción de los atascos que se producen en los accesos a la ciudad durante las franjas de mayor circulación. La nueva circunvalación absorberá parte del tráfico de paso y evitará que miles de vehículos atraviesen diariamente el casco urbano.

¿Cómo cambiará la movilidad de los conductores?

Los conductores también experimentarán trayectos más rápidos y previsibles. La eliminación de numerosos cruces y puntos conflictivos permitirá mantener velocidades más constantes y reducir los tiempos de desplazamiento entre municipios.

Las administraciones implicadas consideran que la actuación tendrá un impacto positivo a largo plazo, tanto para los residentes como para quienes utilizan la vía de forma ocasional. Con el inicio de este proyecto, una de las reivindicaciones históricas de la región comienza finalmente a materializarse.