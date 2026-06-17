Esta sorprendente playa oculta con arena negra queda en el país: atrae por su paisaje de casas blancas y rocas.

Gran Canaria es conocida por sus extensas playas y paisajes costeros, pero entre sus rincones menos explorados se encuentra un auténtico tesoro natural que conserva intacto su encanto tradicional. Se trata de la playa de Tufia, una pequeña bahía escondida en la costa este de la isla que sorprende por su arena oscura, sus aguas cristalinas y el pintoresco entorno de casas blancas y azules que la rodean.

Ubicada en el municipio de Telde, esta playa se ha convertido en un refugio para quienes buscan alejarse de las zonas más turísticas y disfrutar de un ambiente tranquilo. Su paisaje volcánico, la autenticidad de su pequeño pueblo pesquero y sus fondos marinos convierten a Tufia en uno de los lugares más especiales de Gran Canaria.

La historia de la playa de Tufia y su valor arqueológico

La playa de Tufia se encuentra en un entorno volcánico que ha conservado gran parte de su identidad original. Rodeada de viviendas blancas y azules con referencias al mar, esta zona pesquera mantiene una atmósfera tradicional alejada del turismo masivo.

Además de su atractivo natural, el lugar destaca por albergar el yacimiento arqueológico de Tufia. En esta área se conservan numerosas cuevas y estructuras habitacionales pertenecientes a los antiguos aborígenes canarios. Muy cerca, en la playa de Aguadulce, se encuentra una antigua cueva utilizada como vivienda que forma parte de una secuencia arqueológica de gran relevancia, de la cual se obtuvo una de las dataciones más antiguas registradas en Gran Canaria.

Esta sorprendente playa oculta con arena negra queda en el país: atrae por su paisaje de casas blancas y rocas. Turismo Gran Canaria

Los lugares imperdibles para visitar en Tufia

Playa de Tufia: un pequeño tramo costero de unos 40 metros donde se combinan arena negra y formaciones rocosas.

Pueblo pesquero de Tufia: ideal para recorrer sus calles tranquilas y admirar las características casas blancas y azules.

Fondos marinos de Tufia: considerados entre los más atractivos de Gran Canaria para la práctica del submarinismo.

Playa de Aguadulce: ubicada junto a Tufia, destaca por su entorno natural y su importancia arqueológica.

Yacimiento arqueológico de Tufia: uno de los principales atractivos culturales de la zona.

Zona costera volcánica: perfecta para contemplar paisajes únicos y disfrutar de vistas panorámicas del litoral.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es la marea. Cuando sube, gran parte de la arena queda cubierta por el agua, por lo que conviene planificar la visita para aprovechar al máximo la playa o aprovechar ese momento para recorrer el pueblo.

Los yacimientos de Tufia se encuentran enclavados en un impresionante acantilado. Ayuntamiento de Telde

Cómo llegar a este paraíso oculto de Gran Canaria

Llegar a la playa de Tufia en coche es sencillo. Desde la autopista GC-1, hay que dirigirse hacia Telde y tomar la salida número 13 en dirección a El Goro. A lo largo del recorrido, una señal marrón con el nombre “Tufia” indica el desvío que conduce hasta este pequeño enclave costero.

El camino finaliza en una amplia zona de aparcamiento desde donde se puede acceder fácilmente al litoral. Una vez allí, la playa de Tufia queda situada a la derecha, mientras que la cercana playa de Aguadulce se encuentra a la izquierda, permitiendo visitar ambos rincones durante la misma jornada.