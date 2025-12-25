En esta noticia Descubre lo mejor de San Martín de Trevejo

A lo largo y ancho del territorio español se despliegan cientos de pueblos y ciudades casi desconocidos, tanto para los turistas como para los locales. En general, se trata de localidades pequeñas, con pocos habitantes, que preservan la identidad y conservan las costumbres del lugar.

Uno de los pueblos más antiguos y bonitos del país se sitúa en Extremadura, en la provincia de Cáceres, en el límite entre Salamanca y Portugal. Se trata de San Martín de Trevejo, un municipio con una magia especial, donde el patrimonio histórico y cultural resiste al paso del tiempo.

Una de las particularidades de este pueblo de la Sierra de Gata es que aún mantiene su lengua materna, a fala. Este dialecto es utilizado en solo tres pueblos de la sierra: Eljas, Valverde del Fresno y San Martín de Trevejo.

Además, forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y es un "Bien de Interés cultural con la categoría de Conjunto Histórico Artístico", galardón que le fue otorgado por la buena conservación de su arquitectura.

Descubre lo mejor de San Martín de Trevejo

Lugares de interés

Casco Histórico : destaca por sus empedradas calles, como la emblemática calle San Juan y la calle Batuecas, donde se pueden apreciar viviendas de arquitectura tradicional que incluyen bodegas o boigas para el ganado y desvanes. También se encuentran majestuosas casas-palacio, adornadas con escudos de armas, como la Casa del Comendador y la Casa de los Ojesto.

Plaza mayor : una edificación del siglo XVI, que cuenta con soportales de madera y un imponente torre-campanario.

Iglesia de San Martín de Tours : construida entre los siglos XVI y XVII.

Convento de San Miguel: en su origen, fue el lugar donde operaba el convento franciscano. Actualmente, alberga la Hospedería Conventual Sierra de Gata.

Delicias Culinarias

Una visita a San Martín de Trevejo es incompleta sin una degustación de sus platos típicos, productos regionales y vinos de la comarca. Entre las delicias más recomendadas se encuentran:

Disfruta de la Naturaleza: Actividades al Aire Libre

Algunas opciones para los amantes del senderismo y el turismo outdoor son:

La ruta de los Ameales: un recorrido de dificultad baja que incluye torres de observación ornitológica.

Ruta de las Neveiras: un trayecto que explora antiguas neveras o pozos de nieve distribuidos por la región.

Chozos: refugios y almacenes de origen celta que se encuentran dispersos en los alrededores.

Sendero Puerto de Santa Clara: una ascensión por la antigua calzada romana, de dificultad media.

Paseo por los Lagares: ruinas de pilas excavadas en la roca donde se elaboraban vino y aceite.

La forma más conveniente de llegar a San Martín de Trevejo desde Cáceres es a través de la carretera EX-109.

El trayecto dura alrededor de 1 hora y 30 minutos, cubriendo una distancia de 120 kilómetros.