Colombres, una joya oculta en el norte de España, ha sido reconocida como uno de los pueblos más encantadores de Asturias. Conocido como “La Pequeña Habana” debido a su arquitectura colonial inspirada en Cuba, este destino fusiona historia, cultura y belleza natural. Declarado Bien de Interés Cultural y galardonado como Pueblo Ejemplar de Asturias en 2015, Colombres preserva el legado de los denominados “indianos”, aquellos asturianos que emigraron a América y regresaron con fortuna para transformar su tierra natal. El símbolo máximo de este legado es la Quinta Guadalupe, un imponente edificio de 1906 que alberga el Archivo de Indianos – Museo de la Emigración, dedicado a preservar la memoria de quienes cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor. Colombres es la capital del municipio de Ribadedeva y su desarrollo está íntimamente ligado a los emigrantes que prosperaron en América durante los siglos XIX y XX. A su regreso, los indianos construyeron majestuosas mansiones, escuelas y plazas con un estilo que fusionaba la tradición asturiana con influencias caribeñas. Además, cada mes de julio el pueblo celebra la Feria de Indianos, donde las calles se llenan de música, trajes de época, productos de ultramar y actividades culturales. Sus calles empedradas, sus coloridas casonas y su ambiente sereno lo convierten en un auténtico museo al aire libre. Además, sus edificaciones, su feria anual y su espíritu cosmopolita evocan una época de esplendor que aún se percibe en cada rincón. Colombres presenta una variedad de atractivos que invitan a ser explorados a pie, permitiendo disfrutar de su entorno natural y patrimonial: Colombres se sitúa en el extremo oriental de Asturias, en proximidad a la frontera con Cantabria. Su comunicación por carretera es óptima, permitiendo el acceso desde diversas ciudades: Asimismo, Colombres es un punto destacado del Camino del Norte, una de las variantes más atractivas del Camino de Santiago. Los caminantes llegan desde Comillas y parten hacia Llanes, recorriendo un territorio marcado por la unión de mar, montaña y tradición.