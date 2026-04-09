Benetton, la histórica marca italiana de moda, atraviesa una de sus peores crisis. Fundada en 1965 en Treviso, supo ser símbolo de diseño, sostenibilidad y campañas audaces bajo el lema “Todos los colores del mundo”. Durante décadas, fue un referente global de la moda accesible con identidad. Sin embargo, la firma no logró sostener su posición frente a la competencia feroz del fast fashion y terminó perdiendo relevancia. A esto se suman años de mala gestión, decisiones cuestionables y problemas financieros que hoy desembocan en un masivo cierre de locales a nivel internacional. En el año 2000, Benetton ocupaba el puesto 75 entre las marcas más valiosasdel mundo, según Interbrand. Pero apenas dos años después, ya había desaparecido del ranking. Mientras tanto, Zara y H&M se consolidaban en los primeros puestos, marcando el ritmo de un mercado que exige velocidad, renovación constante y precios bajos. La firma italiana, que dejó de cotizar en bolsa en 2012, hoy forma parte del holding Edizione, manejado por la familia fundadora. En medio de un proceso de reestructuración, anunció el cierre de 419 tiendas en todo el mundo antes de 2025, de las cuales 180 ya bajaron la persiana este año. También cientos de despidos, incluyendo 169 puestos en España, lo que marca un golpe duro a su estructura internacional. El fundador Luciano Benetton anunció su renuncia en mayo de 2024, denunciando una crisis financiera interna mucho más profunda de lo que parecía. Reveló que hay un “agujero de 100 millones de euros” en las cuentas y acusó directamente a la alta dirección por haberlo "traicionado“. Sus declaraciones dejaron al descubierto tensiones que venían gestándose hace tiempo dentro del grupo. "Confié y me equivoqué“, declaró en una entrevista con Corriere della Sera, donde también reconoció que “la fotografía que mostraban del grupo no era real”. Tras haber dejado la empresa en 2012 con números positivos, regresó en 2018 a pedido de su hermano Gilberto, poco antes de su fallecimiento. Su salida ahora parece marcar el cierre definitivo de una etapa emblemática en la moda italiana.a empresa sana, con una facturación de 2000 millones y un beneficio, aunque la lógica dice que siempre podemos hacerlo mejor. Sólo después de una fuerte insistencia de mi hermano Gilberto decidí regresar en 2018, poco antes de su fallecimiento", recordó tras anunciar su renuncia.