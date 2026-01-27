Viajes El Corte Inglés lanza una oferta destacada para recorrer el Mediterráneo en crucero desde Barcelona, con escalas internacionales y servicios a bordo incluidos.

La temporada de cruceros por el Mediterráneo está arrancando con propuestas que dificultan decir “no”. Entre las ofertas más llamativas figura un viaje al alcance de muchos presupuestos gracias a Viajes El Corte Inglés, que permite reservar una travesía marítima por el mar Mediterráneo desde Barcelona desde menos de 300 euros por persona en determinadas fechas y cabinas.

Este tipo de itinerarios combinan ciudades icónicas de España, Francia, Italia y el norte de África con el confort a bordo de uno de los barcos más emblemáticos de MSC Cruceros, el MSC Splendida. Durante siete noches, los viajeros tienen la oportunidad de conocer puertos históricos, playas mediterráneas y paisajes costeros difíciles de olvidar.

El MSC Splendida es uno de los buques más conocidos de la flota de MSC Cruceros y opera rutas por el Mediterráneo occidental. Wikimedia Commons

Qué incluye y qué destinos visitará este crucero económico

El llamado crucero por el Mediterráneo occidental parte desde Barcelona, uno de los principales puertos de embarque del sur de Europa, y hace escalas en varias ciudades destacadas del continente. La ruta típica incluye paradas en Marsella (Francia), Génova o Portofino (Italia) y Nápoles, así como escalas en destinos como Palermo (Sicilia) o incluso La Goulette (Túnez) según la fecha del viaje.

Este itinerario ofrece una mezcla interesante de paisajes urbanos, historia milenaria y cultura mediterránea, con tiempo suficiente en cada puerto para explorar puntos de interés, probar gastronomía local o simplemente pasear por las viejas calles de cada ciudad.

La propuesta de Viajes El Corte Inglés incluye no solo el alojamiento y servicios del crucero, sino también la atención en destino y la posibilidad de añadir excursiones.

A bordo del MSC Splendida: comodidad, entretenimiento y gastronomía

El MSC Splendida es un barco bien valorado dentro de la flota de MSC Cruceros, con características pensadas para todos los perfiles de viajero. Cuenta con múltiples restaurantes, bares, espacios de entretenimiento, piscinas y zonas de descanso, lo que permite que la experiencia en alta mar sea tan atractiva como las escalas en tierra.

Además, el crucero combina actividades diurnas y nocturnas que van desde espectáculos en vivo hasta momentos de relax en cubierta, ideal para quienes desean disfrutar tanto de la navegación como de la riqueza cultural de cada puerto de escala.

La amplia oferta de itinerarios de la naviera hace que sea posible encontrar opciones desde escapadas cortas de fin de semana hasta rutas más largas de una semana o más, dependiendo de las fechas y la flexibilidad de cada viajero. Esto convierte al Mediterráneo en uno de los destinos favoritos para quienes buscan unas vacaciones con experiencias variadas sin tener que gastar una fortuna.

Por qué este tipo de ofertas convierten a Barcelona en un punto clave

El crecimiento de la industria de los cruceros en España se ha reflejado en un incremento de salidas desde puertos como Barcelona, que se ha consolidado como uno de los principales hubs de embarque en Europa. Según datos del sector, compañías como MSC Cruceros están aumentando significativamente sus operaciones desde esta ciudad, reforzando su papel estratégico en el mercado mediterráneo.

Esto no solo beneficia a los viajeros españoles que desean embarcar sin desplazamientos costosos, sino también a turistas internacionales que aprovechan las conexiones aéreas y ferroviarias con Barcelona para iniciar su travesía.

Aunque los precios finales pueden depender de la demanda y disponibilidad, las ofertas de temporada baja y fechas puntuales permiten a muchos reservar un crucero con varias escalas en grandes ciudades y destinos mediterráneos a precios de oferta.

Los camarotes ofrecen un espacio funcional y cómodo para descansar entre escalas en distintas ciudades del Mediterráneo. MSC Cruceros

En este caso, el precio promocional de este crucero es de 333 euros por pasajero. Es importante indicar que este valor corresponde a cabinas interiores en temporadas específicas y puede variar según fechas, tipo de camarote y servicios adicionales.

Para conocer los precios exactos, se puede ver la oferta en la página web de Viajes El Corte Inglés. También se puede consultar en las oficinas de la firma o por teléfono, llamando al 91 33 00 732.