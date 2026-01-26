El Corte Inglés ofrece viajes a “la ciudad ocre”: el paquete incluye 4 días para conocer este popular destino de Marruecos. (Fuente: Archivo).

Viajes El Corte Inglés ha presentado una nueva promoción para viajar a Marrakech, uno de los destinos más demandados del norte de África. La propuesta incluye una escapada de 4 días y 3 noches con vuelo y hotel incluidos, a precios en descuento.

Con más de 50 años de experiencia en el sector turístico, la agencia apuesta por un viaje corto ideal tanto para una escapada de fin de semana como para quienes buscan desconectar y descubrir una ciudad donde conviven tradición y modernidad. La oferta está disponible para viajar en fechas seleccionadas hasta mayo de 2026, con plazas limitadas.

¿Qué incluye el paquete para viajar a Marrakech?

El paquete de Viajes El Corte Inglés combina vuelo en clase turista ida y vuelta desde Madrid, hotel en ocupación doble y régimen de alojamiento seleccionado, además de tasas aéreas (sujetas a posibles variaciones). La experiencia propone sumergirse en el ritmo frenético de Marrakech, una ciudad marcada por los contrastes culturales, los colores intensos y la hospitalidad marroquí.

La promoción forma parte de la selección de escapadas cortas de la agencia, pensadas para viajes románticos, culturales o simplemente para cambiar de aire durante unos días. En algunos productos, es posible reservar desde 15 euros por persona, importe no reembolsable que se descuenta del anticipo.

El Corte Inglés lanza una oferta para conocer Marrakech. (Fuente: archivo).

¿Qué ver y visitar en Marrakech?

Entre los lugares más destacados se encuentra la plaza Jemaa el-Fna, corazón de la ciudad, donde artistas callejeros, puestos de comida y terrazas crean un espectáculo continuo tanto de día como de noche. A pocos pasos, los zocos de la Medina ofrecen un laberinto de colores, aromas y artesanías tradicionales.

El recorrido puede completarse con la visita a los riads, antiguos palacios convertidos en alojamientos con patios interiores, o con un paseo por los jardines de la Menara, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Marrakech.

Para una cara más moderna de la ciudad, los barrios de Guéliz y Hivernage concentran boutiques internacionales, avenidas amplias, locales culturales, el Palacio de Congresos y una animada vida nocturna.

¿Cómo reservar el paquete turístico?

La escapada a Marrakech tiene un precio desde 178 euros por persona en España, válido para determinadas fechas y sujeto a disponibilidad. Los importes son “desde” y pueden variar según la temporada, el hotel elegido y las condiciones del viaje.

La oferta contempla opciones de financiación, como el pago en tres meses con la Tarjeta El Corte Inglés, sujeto a aprobación. Asimismo, las reservas pueden realizarse a través de Viajes El Corte Inglés, tanto en su web como en agencias físicas.

Algunas promociones incluyen condiciones flexibles de cancelación, aunque se recomienda consultar los detalles específicos antes de confirmar la compra. De ese modo, con plazas limitadas y alta demanda, la oferta se presenta como una oportunidad para descubrir Marrakech a un precio reducido.