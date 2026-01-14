De Madrid a Mallorca: El Corte Inglés ofrece vuelos y alojamiento en descuento para recorrer España. (Shutterstock).

Viajar a las Islas Baleares ahora es más accesible. El Corte Inglés, agencia con más de 50 años de trayectoria en el sector turístico, ofrece un paquete especial para recorrer Mallorca que incluye vuelos y alojamiento con un 10% de descuento, ideal para quienes buscan unas vacaciones completas sin salir de España.

La propuesta está pensada para descubrir uno de los destinos más deseados del Mediterráneo, combinando playas de aguas cristalinas, patrimonio histórico, naturaleza y una gastronomía reconocida a nivel internacional. Con salida desde Madrid, el plan permite disfrutar de cinco días en la isla por un precio competitivo.

¿Qué incluye el paquete para visitar Mallorca?

El paquete de Viajes El Corte Inglés combina vuelo y hotel para vivir una experiencia única en Mallorca, la isla más grande del archipiélago balear. El destino ofrece una enorme variedad de planes: desde recorrer Palma de Mallorca y su emblemática catedral gótica La Seu o el Castillo de Bellver, hasta explorar la Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las playas son otro de sus grandes atractivos, con casi 300 opciones repartidas por toda la isla, como Es Trenc, Cala Varques, Cala Mesquida o la Playa de Palma. A esto se suman visitas a las famosas Cuevas del Drach, pueblos con encanto como Valldemossa o Sóller y una gastronomía local marcada por la dieta mediterránea, con especialidades como la sobrasada, la ensaimada o el tumbet.

El Corte Inglés ofrece vuelos y alojamiento en descuento para recorrer Mallorca. (Fuente: Archivo).

¿Cuál es el valor del paquete y cómo reservarlo?

El viaje a Mallorca se consigue desde 317 euros por persona, para una estancia de cinco días, en base a ocupación doble. El precio corresponde a un paquete con salida desde Madrid e incluye el descuento del 10% aplicado por El Corte Inglés.

La reserva puede realizarse a través de Viajes El Corte Inglés, tanto en sus oficinas como en su plataforma online. Además, existe la posibilidad de pagar en tres meses con la Tarjeta El Corte Inglés, sujeto a aprobación por parte de su entidad financiera.

El Corte Inglés ofrece vuelos y alojamiento en descuento para recorrer Mallorca. Viajes El Corte Inglés

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

Los precios son “desde” y pueden variar según fechas, disponibilidad y tipo de alojamiento elegido. El paquete con avión incluye billete de ida y vuelta en clase turista desde Madrid, además de tasas aéreas, que pueden estar sujetas a modificaciones.

También hay opciones de niños gratis o con grandes descuentos, siempre que compartan habitación con dos adultos, aunque las edades y condiciones deben consultarse en cada producto o establecimiento.