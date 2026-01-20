El Corte Inglés ofrece un paquete para visitar Japón: incluye 10 días para recorrer Osaka, Kioto y Tokio. (Fuente: Archivo).

Viajar a Japón es uno de los grandes sueños de muchos turistas y ahora puede ser más accesible. El Corte Inglés ofrece un paquete turístico para descubrir el “País del Sol Naciente” durante 10 días, con un itinerario que recorre tres de sus ciudades más emblemáticas: Osaka, Kioto y Tokio, a un precio rebajado.

Con más de 50 años de experiencia en el sector turístico, la agencia presenta una propuesta pensada para quienes buscan flexibilidad y libertad, con salidas disponibles durante todo 2026.

¿Qué incluye el paquete de viaje?

El paquete propone un recorrido equilibrado entre tradición y modernidad, ideal para una primera experiencia en Japón. De ese modo, la promoción cuenta con lo siguiente:

Vuelo internacional de ida y vuelta

Alojamiento en hoteles seleccionados en cada ciudad

Régimen elegido en Osaka, Kioto y Tokio

Seguro de viaje incluido

El programa es flexible y permite organizar los días libremente, con traslados entre ciudades por cuenta del viajero.

El Corte Inglés ofrece un paquete para recorrer Japón. (Fuente: Freepik)

Japón en 10 días: los destinos del viaje

Osaka (4 noches)

Ciudad vibrante, famosa por su gastronomía y vida nocturna

Día 1: Salida con destino Osaka. Noche a bordo.

Día 2: Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Osaka por cuenta de la agencia. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Día libre. Alojamiento.

Día 4: Día libre. Alojamiento.

Kioto (3 noches)

Corazón cultural del país, con templos, santuarios y barrios tradicionales

Día 5: Traslado desde el hotel seleccionado en Osaka al hotel seleccionado en Kioto. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: Día libre. Alojamiento.

Día 7: Día libre. Alojamiento.

Tokio (2 noches)

La capital japonesa, símbolo de innovación, tecnología y contrastes

Día 8: Traslado desde el hotel seleccionado en Kioto al hotel seleccionado en Tokio. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9: Día libre. Alojamiento.

Día 10: Traslado al aeropuerto por cuenta propia. Vuelo con destino a la ciudad de origen. Fin del viaje.

El paquete de viaje incluye 10 días para visitar Osaka, Kioto y Tokio. Viajes El Corte Inglés

¿Cómo reservar el paquete turístico?

El precio habitual del paquete parte desde 958 euros, pero actualmente cuenta con un 10% de descuento, lo que deja el costo final en 863 euros por persona. Las salidas están disponibles desde enero hasta diciembre de 2026, sujetas a disponibilidad.

Entre las condiciones a tener en cuenta, se recomienda consultar previamente los requisitos sanitarios y la documentación necesaria para ingresar a Japón. Además, el Japan Rail Pass no está incluido y solo puede adquirirse hasta tres meses antes del primer trayecto en tren.

El viaje puede contratarse a través de Viajes El Corte Inglés, tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online, donde es posible elegir fechas, hoteles y consultar todos los detalles del paquete antes de realizar la reserva.