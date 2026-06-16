El Corte Inglés lanza descuentos para conocer Grecia y Turquía: el paquete incluye 10 días para recorrer Estambul, Atenas y Santorini. (Fuente: Shutterstock).

El Corte Inglés ha puesto en marcha una nueva oferta para quienes buscan descubrir dos de los destinos más fascinantes del Mediterráneo. La propuesta combina Turquía y Grecia en un recorrido de 10 días y 9 noches que permite conocer la riqueza histórica de Estambul, la herencia cultural de Atenas y los paisajes únicos de Santorini.

El paquete cuenta con un 10% de descuento. Además de los vuelos entre destinos, incluye alojamiento, régimen seleccionado y seguro de viaje, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes desean recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de Europa y Asia.

Un recorrido por Turquía y Grecia: qué incluye el paquete

Este viaje propone una ruta por ciudades que fueron protagonistas de algunos de los imperios más importantes de la historia, como el otomano y el griego.

La primera parada es Estambul, una ciudad que conecta Oriente y Occidente y que destaca por su extraordinario patrimonio cultural. Entre sus principales atractivos se encuentran la iglesia de Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Palacio Topkapi, el Palacio Dolmabaçe y numerosos museos y monumentos históricos.

El recorrido continúa en Atenas, la capital de Grecia, cuya historia se remonta a más de tres mil años. La ciudad alberga importantes yacimientos arqueológicos, monumentos, esculturas y construcciones de las épocas romana y bizantina.

La experiencia concluye en Santorini, uno de los destinos más populares del Mediterráneo gracias a sus impresionantes vistas, playas de colores singulares y pintorescos pueblos que atraen a viajeros de todo el mundo.

El Corte Inglés lanza descuentos para conocer Grecia y Turquía: el paquete incluye 10 días para recorrer Estambul, Atenas y Santorini. (Fuente: Shutterstock)

Itinerario completo: día por día

Estambul

Día 1: vuelo desde la ciudad de origen a Estambul. Llegada y alojamiento. Resto del día libre.

Día 2: día libre para recorrer la ciudad.

Día 3: día libre y alojamiento.

Atenas

Día 4: traslado por cuenta propia al aeropuerto y vuelo desde Estambul a Atenas. Llegada y tiempo libre.

Día 5: día libre en Atenas.

Día 6: día libre en la capital griega.

Santorini

Día 7: vuelo desde Atenas a Santorini y alojamiento.

Día 8: día libre para disfrutar de la isla.

Día 9: jornada libre.

Día 10: vuelo de regreso a la ciudad de origen y fin de los servicios.

El Corte Inglés lanza descuentos para conocer Grecia y Turquía: el paquete incluye 10 días para recorrer Estambul, Atenas y Santorini. El Corte Inglés

Precio del viaje y cómo reservar la oferta

El circuito por Turquía y Grecia tiene un precio desde 575 euros por persona e incluye 10 días y 9 noches de viaje. La promoción está disponible para salidas comprendidas entre junio de 2026 y mayo de 2027.

La reserva puede realizarse a través de El Corte Inglés, seleccionando la fecha de salida, el hotel y el régimen deseado para cada destino. Antes de contratar el viaje, la compañía recomienda consultar la documentación necesaria para ingresar a los países visitados y verificar los requisitos de tránsito en caso de escalas aéreas.

Asimismo, recuerda que los traslados entre aeropuertos y hoteles son por cuenta propia. En Estambul, los viajeros pueden utilizar la tarjeta Istanbulkart para acceder al amplio sistema de transporte público de la ciudad, que incluye metro, tranvías, ferris, autobuses y funiculares.