En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este martes, 14 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 74.044,61 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,32% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva recientemente, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que ambos activos están ganando valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo un aumento en la inversión y la confianza del mercado.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 2.58%, mostrando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumuló una variación del -36.73%, lo que indica una evolución negativa en ese horizonte y una rentabilidad anual desfavorable para quienes mantuvieron la criptomoneda, evidenciando su alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 33.69%, muestra un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 35.77%, indicando que ha tenido menos variaciones recientemente.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.