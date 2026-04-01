Viajar a uno de los destinos más deseados del Mediterráneo ahora es más accesible. Viajes El Corte Inglés ha lanzado una promoción para descubrir Mallorca con paquetes que incluyen vuelo y alojamiento en régimen todo incluido. La propuesta apunta a quienes buscan una escapada completa, combinando descanso, playas paradisíacas y una amplia oferta cultural. La isla balear se posiciona como una de las opciones más atractivas por su diversidad de paisajes, su gastronomía mediterránea y su ambiente único. La oferta contempla un paquete de 5 días y 4 noches en Mallorca, con vuelos de ida y vuelta en clase turista y alojamiento en hoteles con régimen todo incluido. En algunos casos también se incluyen traslados, lo que facilita una experiencia de viaje sin complicaciones. Mallorca, la mayor de las Islas Baleares, destaca por su combinación de naturaleza, cultura y ocio. Entre sus principales atractivos se encuentran la ciudad de Palma de Mallorca, donde sobresale la imponente Catedral de Santa María de Palma de Mallorca y el Castillo de Bellver. También se pueden recorrer enclaves como la Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad, o pueblos pintorescos como Valldemossa y Sóller. Para los amantes del mar, destacan playas y calas como Cala Millor, Es Trenc o Sa Calobra. Otro de los grandes atractivos son las Cuevas del Drach, un complejo subterráneo con más de 1000 metros de recorrido donde se puede disfrutar de un lago interior y conciertos de música clásica. El paquete está disponible desde 313 euros por persona e incluye vuelo y hotel en régimen indicado. Los precios corresponden a estancias de cinco días y pueden variar según fechas, disponibilidad y condiciones específicas del programa. Para acceder a la oferta, los interesados deben realizar su reserva a través de Viajes El Corte Inglés, ya sea en sus agencias físicas o mediante sus canales habilitados. Además, existe la posibilidad de financiar el viaje en hasta seis meses utilizando la tarjeta de la compañía, sujeto a aprobación. Los precios publicados son válidos para nuevas reservas realizadas entre el 13 de febrero y el 9 de abril de 2026, con estancias disponibles hasta el 15 de octubre de 2026 o en fechas específicas indicadas. El paquete incluye vuelos en clase turista ida y vuelta desde Madrid (u origen indicado), tasas aéreas sujetas a posibles modificaciones y traslados cuando corresponda. En el caso de los hoteles, el precio se calcula por persona en habitación doble bajo el régimen seleccionado. Asimismo, la promoción contempla descuentos de hasta el 35% por compra anticipada, ya incluidos en el precio final. También se ofrecen opciones para niños con tarifas reducidas o gratuitas al compartir habitación con dos adultos, según condiciones de cada establecimiento. La financiación en seis meses está disponible en agencias, sujeta a aprobación por parte de la entidad financiera asociada.