Las persianas blancas son historia: la nueva tendencia para las ventanas que es más elegante y práctica.

Durante años, las persianas blancas fueron una de las opciones más elegidas para cubrir las ventanas de casa. Sin embargo, una nueva alternativa ha empezado a ganar protagonismo en la decoración de interiores: las cortinas black out con guía, que permiten cubrir la ventana por completo y evitar que el sol entre en la habitación.

A diferencia de las cortinas roller tradicionales, esta opción incorpora unas guías que mantienen la tela pegada a los laterales de la ventana. Así se reduce al mínimo el paso de luz por los costados y se consigue un oscurecimiento mucho más efectivo, además de un aspecto más limpio y uniforme.

Los motivos detrás del reemplazo de las persianas. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Qué son las cortinas black out con guía

Las cortinas black out están fabricadas con telas diseñadas para bloquear la entrada de luz solar. La diferencia principal con una cortina convencional está en su sistema de instalación.

La tela se desplaza por un mecanismo que incorpora guías superiores y laterales, que la mantienen en su sitio y evitan que queden huecos entre la cortina y el marco de la ventana. Esto permite lograr un ambiente mucho más oscuro, incluso cuando fuera hay sol intenso.

En qué se diferencian de las cortinas roller

Aunque pueden parecer similares, no son lo mismo que una cortina roller. La roller black out tradicional se enrolla sobre un tubo situado en la parte superior de la ventana. La tela bloquea la luz, pero suelen quedar pequeños espacios a los lados por donde entra claridad.

En cambio, las cortinas black out con guía están pensadas para cerrar también los laterales, por lo que ofrecen un mayor nivel de oscurecimiento. Por eso son una opción especialmente interesante para dormitorios, habitaciones infantiles y salas de televisión, donde se busca reducir al máximo la luz exterior.

Por qué sustituyen a las persianas blancas

Uno de los principales motivos de su auge es que permiten reemplazar las persianas tradicionales por una solución visualmente más uniforme. Las persianas blancas acumulan polvo y obligan a limpiar cada lama por separado, mientras que en las cortinas black out la superficie es continua y mucho más fácil de mantener.

Además, al no tener las numerosas divisiones de una persiana, aportan un aspecto más minimalista y moderno. Y hay una ventaja añadida: mejoran el descanso.

Al reducir los espacios por los que se filtra la luz, ayudan a conseguir un ambiente oscuro y controlado, algo especialmente útil en dormitorios donde entra claridad de madrugada o para quienes trabajan de noche y necesitan dormir de día.