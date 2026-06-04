Así es la ruta más linda del país: ubicada en la zona este, pueblos detenidos en el tiempo y paisajes con ríos

Para los amantes de los viajes, es necesario saber que la Ruta del Silencio de Aragón es, sin duda, una de las mejores opciones para recorrer en España. Justamente, se posiciona como una de las carreteras más hermosas y tranquilas del país.

Ubicada en la zona este del país, concretamente en la provincia de Teruel, esta ruta combina paisajes impresionantes con pueblos que parecen detenidos en el tiempo, ríos y un ambiente de paz absoluta que la convierte en un destino ideal para escapadas en coche o moto.

Así es la ruta más linda del país: ubicada en la zona este, pueblos detenidos en el tiempo y paisajes con ríos The Silent Route

La longitud de la ruta más linda del país y el motivo de su nombre

Conocida oficialmente como La Ruta del Silencio (o The Silent Route), esta carretera panorámica mide 63 km y discurre por la A-1702, uniendo las comarcas del Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos.

Así es la ruta más linda del país: ubicada en la zona este, pueblos detenidos en el tiempo y paisajes con ríos The Silent Route

Su nombre no es casual: se trata de la carretera más tranquila de toda España, donde el silencio y la naturaleza son los grandes protagonistas. Lejos del bullicio de las rutas masificadas, aquí predomina la calma, permitiendo disfrutar de cada curva y cada paisaje sin prisas.

Los paisajes con ríos y valles que enamoran a los viajeros

Uno de los mayores atractivos de la Ruta del Silencio son sus paisajes variados. A lo largo del recorrido se suceden valles, montañas de media altura, barrancos y ríos que serpentean entre la vegetación .

De esta manera, todos estos elementos crean un entorno de gran belleza natural, perfecto para los amantes de la fotografía y el slow travel. Los ríos y cursos de agua aportan frescura al paisaje, especialmente en primavera y otoño, cuando la vegetación luce en todo su esplendor.

Así es la ruta más linda del país: ubicada en la zona este, pueblos detenidos en el tiempo y paisajes con ríos The Silent Route

La ruta destaca por su trazado sinuoso pero accesible, que invita a conducir con tranquilidad mientras se admiran masías solitarias, desfiladeros y horizontes amplios. Es un viaje que combina naturaleza salvaje con un toque de historia, ya que atraviesa un territorio apenas transformado por el hombre.

¿Por qué es considerada la ruta más linda del país?

La combinación perfecta de tranquilidad, belleza natural y patrimonio hace que muchos viajeros la califiquen como una de las rutas más lindas de España, según el sitio Viajar.

No es una carretera cualquiera: es una experiencia sensorial que transmite paz y conexión con el entorno. Sus 63 km se recorren mejor sin prisa, deteniéndose en miradores naturales y explorando los pueblos a su paso.