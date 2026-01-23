En la confluencia de los ríos Ésera e Isábena, al noreste de la provincia de Huesca, se encuentra Graus, una pequeña localidad llena de color y tradición que es ideal para realizar una escapada de fin de semana.

Esta villa es reconocida por su gastronomía. En particular, el mercado de la trufa es famoso a nivel mundial, al igual que su deliciosa longaniza, la cual ostenta el récord del embutido más largo del mundo.

Actualmente, allí residen 3434 habitantes que, según se informa en el sitio oficial de turismo, aún mantienen el uso del aragonés para comunicarse entre ellos, en una variante local que se denomina grausino.

El hermoso pueblito de Aragón que se encuentra escondida entre dos ríos y es un auténtico paraíso natural (foto: Pexels).

Razones para visitar Graus

Esta localidad situada en la comarca de Ribagorza conserva un patrimonio arquitectónico envidiable. Entre sus sitios de interés se puede destacar la basílica de la Virgen de la Peña, una construcción de estilo renacentista comenzada en el año 1538.

En Graus también se encuentra uno de los puentes más importantes de España. Estratégicamente situado en la confluencia de los ríos Ésera e Isábena, en la parte baja del pueblo, esta estructura medieval del siglo XII fue escenario de la muerte de Ramiro I de Aragón.

Del mismo modo, en el Barrio de Abajo se encuentra la Plaza Mayor, una pieza de urbanismo con forma de pentágono que es considerada una de las más bellas de todo Aragón.

Actividades y Atracciones en Graus

Graus ofrece todo tipo de propuestas turísticas. Para quienes gusten de las actividades acuáticas, el río Ésera brinda la oportunidad de practicar rafting, kayak, navegar en piragua, pasear en hidropedales, hacer windsurf o esquí acuático.

Asimismo, para los amantes del senderismo y la escalada, existen opciones para realizar trayectos con niños y adultos mayores, así como travesías más complejas para los más entrenados.

Pero eso no es todo. También hay excelentes rutas de bicicleta que van desde caminos más sencillos hasta más exigentes.

Ruta ideal para llegar a Graus desde Huesca

La ruta más adecuada para acceder a Graus desde Huesca es la que enlaza las carreteras N-240 y N-123.

Para ello, es necesario tomar la carretera A-1231 en dirección a N-240 en Peraltilla y recorrer una distancia de 11.9 kilómetros. Posteriormente, continúe por N-240 y N-123 hasta llegar a N-123a en Graus, donde deberá tomar la salida N-123a y conducir 35.5 kilómetros.